La notizia è circolata sui social e sulle agenzie di stampa: in tanti hanno riferito di aver visto delle croci rosse per le strade di Mosca. Sono apparse misteriosamente in alcune vie subito sono state avanzate diverse teorie sul perché di questa “apparizione”. Il sospetto di molti è che potessero essere bersagli per attacchi di droni o missili in vista della parata che c'è stata ieri nella Piazza Rossa e che ha celebrato il Giorno della Vittoria dell'ex Unione sovietica sulla Germania nazista nel 1945.

Il mistero delle croci rosse a Mosca

«A Mosca, la gente sta impazzendo per via di queste croci rosse che sono apparse in giro per la città», ha scritto il giornalista ucraino Andrey Tsaplienko sul suo canale Telegram, suggerendo che le croci potrebbero essere state un tentativo di “trollare” i russi. «A quanto pare, temono che questi abbiano rappresentato indicatori per attacchi aerei per il 9 maggio», ha aggiunto.

Le notizie secondo cui le croci erano apparse nelle strade di Mosca prima dell'evento hanno suscitato molte speculazioni, anche perché a darne notizia sono stati soprattutto giornalisti o social media ucraini. L'esistenza delle croci non è stata confermata in modo indipendente e le foto non sono state verificate ufficialmente. Il governo russo o i media di Stato non hanno commentato la notizia.

In Moscow, unknown red crosses started to appear on the streets on the evening before 9 may. Inhabitants of Moscow speculate on social media what this could be.



«Possibili obiettivi per i droni ucraini»

«Il 9 maggio è una data sacra per i russi e per il criminale del Cremlino Vladimir Putin», ha riferito online Ua, un media ucraino in lingua russa, che ha notato come le parate nelle città di tutta la Russia siano state cancellate per problemi di sicurezza, dopo che due droni sono esplosi sul Cremlino. «Foto di segni rossi vicino all'edificio del ministero della Difesa - ha evidenziato ancora il sito - indicano, probabilmente, possibili obiettivi per attacchi di missili e Uav (veicoli aerei senza pilota)».

E la stessa notizia è stata diffusa dal notiziario Trukha sulla sua pagina Telegram. Altri hanno notato che all'inizio della guerra, gli edifici e le strade ucraine erano stati segnati con croci e cerchi dai sabotatori per delimitare gli obiettivi delle forze russe.

I droni su Mosca

La scorsa settimana, Mosca ha affermato che Kiev, con l'aiuto degli Stati Uniti, era dietro l'attacco di droni al Cremlino, dove l'obiettivo finale sarebbe stato il presidente Vladimir Putin. Kiev ha respinto le accuse. Ci sono stati anche recenti atti di apparente sabotaggio in tutta la Russia, come nella regione meridionale di Krasnodar, dove una raffineria di petrolio è stata presa di mira dai droni la scorsa settimana.

Il politico e scrittore russo a favore della guerra Zakhar Prilepin è rimasto gravemente ferito nell'esplosione di un'autobomba sabato, mentre ad aprile Vladlen Tatarsky, blogger militare di Mosca, è rimasto ucciso sempre per una bomba, in un bar di San Pietroburgo.

La parata di martedì si è svolta senza incidenti, sebbene sia stata molto più ridotta rispetto agli anni precedenti, con le forze russe che hanno subito enormi perdite di personale e di mezzi nella guerra in Ucraina. Putin ha tradizionalmente utilizzato il Giorno della Vittoria per promuovere l'unità patriottica e mostrare la potenza militare del paese, ma l'evento di quest'anno è stato molto più di basso profilo, con un solo carro armato in mostra e nessun sorvolo.

Il discorso dello zar ha puntato alla invasione dell'Ucraina che lui ha accostato alla vittoria dell'Unione Sovietica sulla Germania nazista. E ha detto anche che si tratta di una manovra dell'Occidente per arrivare «al collasso e alla distruzione del Paese».