Giovanni Toti arrestato, chi è il presidente della Regione Liguria: dal giornalismo alla politica da “moderatissimo”

Doveva essere tutto Giovanni Toti: successore scelto da Berlusconi per guidare Forza Italia, grande possibilità di un centrodestra moderato e pragmatico e infine per la terza volta cioè dopo le prossime elezioni regionali il possibile governatore della Liguria. Ma intanto tutto è andato come è andato e questa mazzata giudiziaria, magari destinata ad afflosciarsi come spessissimo accade dopo le fiammate dei pm, arriva in maniera clamorosa e imprevista per lui e per tutti.