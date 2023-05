Giornata della Vittoria, Putin in prima fila per la parata

Guerra Ucraina, la diretta di oggi martedì 9 maggio. Il conflitto tra Russia e Ucraina si sposta sul piano storico in occasione dell'anniversario della vittoria nella Seconda guerra mondiale. Vladimir Putin si prepara alla parata sulla Piazza Rossa di oggi affermando che è necessario lottare contro gli «attuali eredi ideologici» del nazismo, cioè i governanti di Kiev. Volodymyr Zelensky risponde decidendo di non festeggiare la vittoria sul nazismo il 9 maggio come fatto finora con la Russia, ma l'8, come avviene nel «mondo libero». Una discrepanza inizialmente dovuta alla differenza di fusi orari, ma diventata simbolo della nuova divisione del mondo. La Russia attende con trepidazione la parata dopo i ripetuti attacchi di droni avvenuti sul suo territorio, compresi i due esplosi sopra il Cremlino la settimana scorsa. Un episodio che le autorità di Mosca hanno spiegato come un tentativo dei servizi segreti ucraini di uccidere Putin.