Costruire fortezze in palazzi residenziali, minarle, e quando i russi attaccano in massa indietreggiare per poi far saltare l'edificio da lontano. È così che l'Ucraina sta ribaltando la situazione nella città di Bakhmut. Causando 4mila vittime russe in due settimane. La chiamano "la tattica cecena", perché venne usata nella battaglia di Grozny del 1994. E fu letale. Ma tuttora lo è: perché Kiev avanza nella città contesa mentre Mosca deve arretrare dopo aver annunciato (più volte) di averla conquistata del tutto.

