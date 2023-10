Sciopero e maltempo, il traffico va in tilt: oggi 3 manifestazioni. Strade chiuse e bus deviati, la mappa

Traffico e disagi ieri per lo sciopero del trasporto pubblico, nonostante lo scarso impatto sul servizio; possibili complicazioni oggi per le tre manifestazioni (un corteo e due sit-in) organizzate nelle aree centrali della Capitale. Insomma, due giorni difficoltosi per i romani e i pendolari costretti a muoversi nella Città eterna. Sulle linee della metropolitana e sulla ferrovia Termini-Centocelle il servizio è stato praticamente regolare: chiusa per qualche ora soltanto la stazione Furio Camillo, sulla metro A. Qualche problema, invece, in superficie, con bus e tram che hanno registrato riduzioni nella frequenza di passaggio dei mezzi alle fermate. Disagi ridotti nel trasporto ferroviario, limitati ad alcuni treni regionali. A subire le maggiori modifiche sono stati i voli aerei, con numerose cancellazioni anche a Fiumicino. Nonostante l'adesione non elevata alla protesta rilevata nel settore del trasporto pubblico - nel turno mattutino è stata del 17,9 per cento tra i lavoratori dell'Atac, secondo i dati forniti dall'agenzia Roma Servizi per la Mobilità - la giornata è stata comunque molto complicata per il traffico cittadino. L'annuncio dello sciopero ha infatti convinto molte persone a usare veicoli privati per raggiungere i posti di lavoro. Al traffico già abitualmente sostenuto del venerdì si sono quindi aggiunti un maggior numero di auto in circolazione e un meteo minaccioso. Così si sono create lunghe file soprattutto sulle consolari, sulla tangenziale Est, in via Cristoforo Colombo, sul lungotevere e sul grande raccordo anulare.

LE PROTESTE

I LAVORI

Oggi sono previste tre manifestazioni in città. La più rilevante, come impatto sul traffico, sarà quella contro le limitazioni al traffico nella nuova Ztl della fascia verde. Dalle 15 alle 18 è in programma un corteo che si snoderà tra piazza Vittorio, via Emanuele Filiberto e San Giovanni: è stata smentita dagli organizzatori la richiesta di muoversi verso il Campidoglio. Si parte dalla petizione lanciata da Fabrizio Santori (Lega) - che ha raccolto oltre 120 mila adesioni - insieme ai Liberisti italiani e ai portavoce dei movimenti Popolo produttivo e delle Partite Iva. «Andremo anche per raccogliere le firme e arrivare al referendum su questa delibera», sottolinea Andrea Bernaudo, presidente di Liberisti italiani. Possibili deviazioni o limitazioni per le linee del trasporto pubblico 3Nav, 5, 14, 16, 51, 81, 85, 87, 105, 360, 590, 649 e 792. In mattinata, dalle 9 alle 12, è in programma un sit-in sempre in piazza Vittorio, indetto dal "Movimento Studenti Palestinesi", con la partecipazione prevista di circa 500 persone. Potrebbero essere deviate o limitate le linee 5, 14, 105, 360, 590 e 649. Altro sit-in dalle 10,30 alle 13, in largo Bernardino da Feltre nei pressi della sede del Ministero dell'Istruzione, indetto da "Azione Studentesca Roma": potrebbero rendersi necessarie modifiche alle linee 3NAV, 8, H, 44, 75 e 115.Con l'installazione di due impianti semaforici, uno lato via del Corso e uno verso piazza San Marco, è stata avviata la nuova fase del cantiere di piazza Venezia, per la realizzazione della nuova stazione della Metro C. Il progetto prevede una viabilità a doppio senso nella piazza, sul lato del Palazzo delle Generali, e la predisposizione di attraversamenti idonei a garantire la continuità dei passaggi pedonali e dei mezzi di trasporto.