Tempesta Babet spaventa l'Europa: 2 morti in Scozia e alluvioni in Gran Bretagna. Arriverà in Italia?

La tempesta Babet spaventa l'Europa. È di due vittime in Scozia e vaste inondazioni il bilancio della tempesta extra-tropicale che ha colpito il Regno Unito e si sta dirigendo verso la Scandinavia. Piogge intense e forti venti stanno colpendo una vasta area del Paese da mercoledi e l’allerta rossa rimane in vigore fino a sabato nel nord-est della Scozia, dove sono ancora previste «precipitazioni eccezionali». In questa regione particolarmente colpita, il corpo di una donna di 57 anni è stato trovato in un fiume nella regione costiera di Angus, tra Edimburgo e Aberdeen, e un uomo di 56 anni è rimasto ucciso a causa di un albero caduto sulla sua auto.