Scuole chiuse a Roma, il 20 ottobre è sciopero generale

E' stato indetto a Roma uno sciopero generale il 20 ottobre 2023 da CUB, SGB, Sì Cobas, Adl Cobas e la Confederazione Sindacale USI. Potrebbero essere chiusi asili nido, materne, scuole, uffici e ferrovie. Sul portale web di Roma Capitale è stato pubblicato l'annuncio che avvisa i cittadini sull'evento dove si legge: "Ci scusiamo per gli eventuali disagi”. I settori più a rischio sono gli uffici pubblici e i servizi educativi e scolastici come le attività di nidi e scuole dell’infanzia comunali che già hanno fatto sciopero lo scorso 5 ottobre. Inoltre, Atac e Ama potrebbero aggiungersi alla lista degli scioperanti. Il trasporto ferroviario non è immune dallo sciopero. Infatti, il Gruppo FS Italiane, Trenord e Italo porteranno dei disagi ai pendolari che si apprestano a viaggiare sulle rotaie. I treni a rischio sono quelli previsti nella fascia oraria. Tuttavia, lo sciopero potrebbe comportare modifiche al servizio, prima e dopo lo sciopero. I motivi che hanno fatto richiedere lo sciopero rimandano alla riorganizzazione complessiva dei servizi di Roma Capitale. In primo luogo il settore scolastico-educativo e i servizi primari e alla persona erogati da Municipi e Dipartimenti e dalle aziende comunali; a seguire l’aumento delle assunzioni e la stabilizzazione del personale precario per dare servizi di qualità ai cittadini. Complessivamente, i sindacati chiedono un aumento generale dei salari, la dirigenza esclusa e l'aggancio al tasso d’inflazione reale con l’azzeramento delle spese militari. Poi ancora il rilancio della sanità pubblica e il definanziamento dei servizi privati, il ripristino di tutele consone come il reddito , casa, servizi sociali adeguati per le categorie sociali che presentano difficoltà. FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: PROJECT A_KORBEN