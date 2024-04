Come ogni appuntamento con il primo maggio che si rispetti la pioggia sembra non mancare mai. Dopo giorni di tempo soleggiato e temperature quasi estive, nella giornata del 1 maggio in tutta Italia ci sarà secondo 3bmeteo un calo drastico delle temperature ma soprattutto forte rischio di temporali.

Maltempo a Roma, dove e quando piove il primo maggio: le previsioni meteo per i prossimi giorni