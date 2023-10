Meteo, caldo africano con temporali e venti fino a burrasca: il ciclone Medusa spacca l'Italia. A Roma allerta per 36 ore

Meteo, caldo africano con temporali e venti fino a burrasca: il ciclone Medusa spacca l'Italia. Un'intensa perturbazione atlantica sta stazionando sulle zone centro-settentrionale del nostro Paese portando una fase di maltempo molto acuta. Come riporta il sito 3bmeteo, assisteremo a pioggia forte e raffiche di 100km/h tra alto Piemonte, Genovese, levante ligure e Lombardia con accumuli ormai oltre i 150mm sulla provincia di Verbania e fino a 130mm su quella di Como e di Bergamo. A Venezia è entrato in funzione il Mose per evitare che la marea salisse in modo pericoloso.

Roma, vento forte e allerta gialla. Alberi, lampioni e semafori caduti da Ostia al Flaminio