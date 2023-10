Giubileo: a piazza Pia completata la nuova passerella per i pedoni, sopralluogo di Gualtieri al cantiere

Vanno avanti i lavori per realizzare a piazza Pia il nuovo sottopasso e, quindi, la piazza pedonale: opera finanziata con 71 milioni del Giubileo e realizzata da Anas.

Roma, via ai cantieri del Giubileo da Trastevere a Porta Pia: strade e marcipiadi, così cambia la città

Il Sindaco Gualtieri questa mattina ha visitato il cantiere per verificare lo stato di avanzamento delle lavorazioni e per visitare la passerella provvisoria che da oggi consentirà il passaggio pedonale in totale sicurezza. Presenti anche l'assessore ai Lavori pubblici Ornella Segnalini, Mons. Rino Fisichella e l'Amministratore Delegato di Anas Aldo Isi.

La passerella, che sarà rimossa a lavoro ultimato, consentirà ai pedoni di attraversare la piazza, passando sopra il fossato di Castel Sant'Angelo in totale sicurezza.

La struttura, dove si calcola che transiteranno circa 30.000 persone al giorno, è larga 9 metri e lunga 35.

I tassisti di Roma: «Vogliamo 3 euro in più a corsa per indennità da ingorgo». La richiesta per il caos traffico

«La passerella sarà molto utile per raggiungere via della Conciliazione ed è uno degli interventi di mitigazione dei disagi. La passerella è molto importante per i pedoni, riducendo gli attraversamenti e quindi il traffico su alcuni punti. È un cantiere imponente, per cui ringrazio tutti quelli che ci stanno lavorando», ha detto Gualtieri.

Giubileo, lavori a Piazza Pia, il Sindaco: «Impatto contenuto sul traffico»

Durante il sopralluogo, Gualtieri ha anche tracciato un bilancio dei disagi dovuti al cantiere: «Abbiamo aggiornato il monitoraggio dell'impatto dei cantieri. L'ultimo dato indica un aumento dei tempi per attraversare la Transpontina, un percorso di 3 chilometri: una media di due minuti in più. Siamo passati da 6 a 8 minuti, due minuti in più. Su tutti gli itinerari il peggiore ha un delta di aumento comunque inferiore al 30%. Lavoreremo per continuare a ridurlo. Ora possiamo non parlare più di stravolgimento del traffico, ma di una congestione fisiologica rispetto ai timori che anche noi nutrivamo per un intervento di questa portata. Continueremo nel lavoro di affinamento degli itinerari per ridurre ancora i disagi».

«Per il 2024 il cantiere sarà finito assolutamente: stiamo monitorando con grande cura per essere in tabella di marcia e finire per tempo sarà un risultato straordinario: partire a gennaio del 23 con un'opera così imponente e realizzarla in meno di due anni sono tempi da record», ha aggiunto Gualtieri.

Roma, la protesta dell’ospedale Santo Spirito: «Il tram ostacolerà il nostro lavoro»

Giubileo, lavori a Piazza Pia, le opere in corso

Il cantiere di piazza Pia ha avuto inizio lo scorso 22 agosto, dopo una prima fase preparatoria. «In questo momento sono state sistemate 11 pompe - ha spiegato Segnalini - per spostare 220-230 tonnellate di acqua dai due collettori. Adesso si procederà allo spostamento dei collettori i quali fanno fronte anche ad eventuali bombe di acqua e scaricano nel Tevere. Successivamente si procederà a scavare il tunnel. In 15 mesi abbiamo attivato lavori pubblici per 71 milioni di euro, è un caso unico in Italia».

In questa fase dei lavori Anas sta procedendo al completamento dell'assemblaggio delle pompe, all'installazione della palificata lungo i muraglioni del Tevere. «Al momento - ha sottolineato l'ad di Anas - nel cantiere di piazza Pia si lavora su due turni diurni, dalle 6 alle 20. Il terzo turno notturno lo attiveremo nel caso in cui dovessimo verificare che è necessario recuperare alcune tempistiche. In questo momento però siamo in linea con i tempi previsti e quindi procediamo su due turni diurni».

Giubileo, lavori a Piazza Pia, mons. Fisichella: «Romani, abbiate pazienza»

«Certamente la città è più trafficata e io credo che bisogna fare appello alla pazienza dei romani. Noi romani siamo abituati a tanti cantieri ma sappiamo anche che la città diventerà più bella. Non solo più bella ma anche più praticabile, ancora qualche mese di pazienza e poi arriveremo al dunque. I romani sono sempre stati accoglienti e quindi sanno cosa significa accogliere milioni di pellegrini e turisti che verranno. Una città più bella diventa anche una città più vivibile e quindi questi lavori che mettono a prova la nostra pazienza ma ci faranno vivere meglio». Lo ha detto monsignor Rino Fisichella, delegato del Papa al Giubileo. Monsignor Fisichella ha aggiunto: «I lavori per la riqualificazione di piazza San Giovanni partono a gennaio. Domani ci sarà una riunione per piazza Risorgimento, l'impatto sul traffico sarà ridimensionato, verrà rifatta la piazza e la cosa più importante è la parte verso porta Sant'Anna, ma il progetto nel dettaglio lo vedremo domani».