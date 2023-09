Motociclista muore a 26 anni a Grottaferrata: lunga scivolata sull'asfalto

Un giovane di Monte Compatri è morto verso le 17.30 mentre percorreva via Anagnina a Grottaferrata in sella a una moto Kawasaki Z900. L'incidente costato la vita a G.B., 26 anni, che scendeva da Rocca Priora, è avvenuto non distante dallo svincolo di via Tuscolana. Dai primi accertamento effettuati dai carabinieri di Grottaferrata, il motociclista ha urtato prima il cordolo del marciapiede poi un cartello della viabilità. La moto si è fermata solo dopo una lunga scivolata sull'asfalto: per il giovane non c'è stato nulla da fare, inutile anche l'arrivo dell'eliambulanza. Fra le 18 e le 20 il traffico nella zona ha subìto forti rallentamenti.

(Foto di Luciano Sciurba)