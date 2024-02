Fc Rieti, vincere a Grottaferrata per tenere a distanza il Monterotondo. Battisti: «Massima attenzione»

RIETI - Il Fc Rieti vuole ritrovare i tre punti. Non una sfida semplice quella in programma domani alle 11 in casa della Vivace Grottaferrata. Terminò con una vittoria del Rieti (2-1) la gara di andata grazie ai gol di Cavallari e Severoni.

Il Rieti dopo il pareggio in casa contro il Real San Basilio ha preso consapevolezza che nessuna squadra regalerà nulla fino alla fine del campionato. Il Monterotondo ha accorciato e i punti pesano di più. Gli amarantocelesti avranno di fronte una squadra in salute, sei risultati utili consecutivi ma servono ancora punti per uscire dalla zona calda.

Mister Battisti incontra un suo vecchio compagno di squadra nella lontana C2 del Rieti dell’era Palombi, mister Stefano Gioacchini.

Il tecnico che guidava le giovanili della Vivace Grottaferrata è salito in prima squadra e sta portando i frutti per la salvezza.

Le parole di mister Raffaele Battisti

«Affrontiamo una squadra in salute, così come lo era il Real San Basilio. Sappiamo che loro sono una squadra giovane, che corre tanto e lotta su ogni pallone. Se gli viene lasciato spazio sono anche molto bravi a costruire azioni. Dobbiamo mettere in campo la maggiore attenzione possibile. Incontro un mio ex compagno di squadra, sono molto felice, sarà un bel momento e sicuramente una bella partita».