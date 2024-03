Grottaferrata, ladri entrano in chiesa e rubano le offerte della messa (in pieno giorno)

Approfittando della momentanea assenza dei fedeli sono entrati in chiesa e hanno portato via tutti i soldi raccolti durante le celebrazioni avvenute poche ore prima. È successo qualche giorno fa ai Castelli Romani dove in una chiesa di Grottaferrata sono state scassinate diverse strutture in legno contenti le offerte raccolte durante la messa della tarda mattinata. Il furto, non si sa se ad opera si un singolo o di una vera e propria banda di malviventi, è avvenuto in pieno giorno. Poco prima dell'ora di pranzo.

Ad accorgersi del furto è stato don Claudio, il parroco della della chiesa colpita, la chiesa del Sacro Cuore di Gesù, al centro di Grottaferrata.

Entrato in chiesa, il sacerdote ha trovato a terra, completamente distrutte, cinque strutture in legno che erano collocate davanti all’altare e lungo le navate. I soldi, ovviamente, non c'erano più. Resosi conto dell'accaduto ha immediatamente chiamato le forze dell'ordine.

Sul caso, ora, indagano i carabiinieri della stazione locale che stanno cercando di capire che possa aver fatto una cosa del genere. Dopo un primo sopralluogo per capire meglio la dinamica e da dove siano entrati i malviventi, i militati hanno controllato le immagini delle telecamere di sorveglianza dei negozi e delle abitazioni nei pressi della chiesa. La parrocchia, purtroppo, è sprovvista di videocamere. Non sarà dunque semplice risalire agli autori del furto.