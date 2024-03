Valle del Peschiera fa poker (4-2) al Grottaferrata: salvezza diretta a un passo. Pezzotti: «Ottima ripresa»

RIETI - Il Valle del Peschiera vince 4-2: al Gudini tre punti d’oro sulla Vivace Grottaferrata. Successo che vale tantissimo, il primo obiettivo stagionale, la salvezza diretta, è a un passo.

Il primo tempo

Il Valle del Peschiera parte fortissimo: al 6’ ripartenza palla a terra, lancio per Novelli che fa trenta metri di campo da solo per poi imbucare in rete. Al 9’ risponde il Grottaferrata con Aspri che fa 1-1. Botta e risposta fra due compagini che vogliono punti. Al 13’ Monaco raccoglie una palla vagante al limite e di prima trova l’angolo più lontano di Succardi per il gol del 2-1. Al 17’ occasione per gli ospiti: Maggio salta Campanelli e va davanti a Natali che fa una parata strepitosa. Intervento che vale un gol. Poco dopo Natali atterra un giocatore avversario in area: per il direttore di gara è rigore sotto le proteste dei giocatori di casa. Sul dischetto Chiacchierìni spiazza Natali e fa 2-2.

La ripresa

Il Valle del Peschiera torna in vantaggio all’8’ della ripresa: Cianetti batte una punizione perfetta che arriva dentro l’area piccola di rigore, Colangeli non la fa neanche cadere a terra che la impatta subito in rete per il 3-2. I padroni di casa possono chiuderla con Novelli che però si mangia un’occasione solo davanti al portiere. Al 34’ i reatini chiudono la gara. Al 34’ ancora una punizione di Cianetti dalla tre-quarti: arriva Tunkara che colpisce il palo, sulla ribattuta è ben posizionato Novelli che sigla il 4-2 e la sua doppietta personale.

Le dichiarazioni

«Contro queste squadre e nelle ultime gare di stagione saranno tutte partite così tirate fino alla fine.

Loro sono una buonissima squadra che ha provato a giocare palla a terra molto velocemente. Primo tempo difficile ma siamo usciti benissimo nel secondo dove ho dovuto fare a meno di Monaco ma ci sono anche queste partite in cui tutti sono indispensabili».

Il tabellino

Valle del Peschiera: Natali, Severoni, Campanelli, Cianetti, Marcelli, Caldentey, Aguzzi (1’ st Floridi), Della Penna (27’ st Ousamane), Monaco (7’ st Tunkara), Colangeli (43’ st Sgavicchia), Novelli (37’ st Cenfi). A disp. Colasi, Colasanti, Cavalli, Buonomi. All. Lorenzo Pezzotti

Vivace Grottaferrata: Siccardi, Trunfio (28’ st Floridi), Chiacchierini, Riolo, Mazzon, Savelloni,Aspiri, Coniglio (31’ st Ingannamorte), Miliucci (19’ st Trinca), Gioacchini (20’ st Munafo), Maggio. A disp. Valente, Bonanni, D’Acunzo, Febi, Leonardi. All. Stefano Gioacchini

Arbitro: De Marco di Tivoli (Baciu e Viola)

Marcatori: 6’ pt e 34’ st Novelli, 9’ pt Aspri, 13’ pt Monaco, 21’ pt Chiacchierini, 8’ st Colangeli

Note. Ammoniti: Natali, Aguzzi, Novelli (V), Trunfio (G). Angoli: 2-3. Recupero: 2’pt- 3’st