Fc Rieti capolista spietato, Grottaferrata va ko 0-4. In gol l'esordiente Giannecchini. Battisti: «Partenza sprint, poi tutto facile»

RIETI - Senza storia la sfida di Grottaferrata, tra la Vivace e il Rieti di Raffaele Battisti. Vincono gli amarantoceleste con un perentorio 4-0, deciso di fatto nella prima frazione di gioco, quando tra il 19' e il 41' la capolista del girone B va in gol prima con Tramontano, poi con Giannecchini e infine con Fiorucci, rendendo praticamente una pura formalità il resto del match.

Nella ripresa, poi, Battisti ne approfitta per operare alcuni cambi, il Rieti gestisce la questione e nel finale arriva anche il poker di Cavallari che in tap-in chiude definitivamente i giochi. Vetta conservata, nonostante il successo del Monterotondo sul Poggio Mirteto e domenica la sosta, prima degli scontri diretti con Fiano Romano e lo stesso Monterotondo.

Le dichiarazioni

«Abbiamo interpretato la gara esattamente come l'avevamo preparata - ammette Battisti a fine gara -. Volevo un avvio forte per cercare subito il gol e ci siamo riusciti, poi è stato tutto più semplice e da lì in avanti siamo stati bravi a chiuderla e a gestirla senza troppi affanni. Giannecchini? Contento per il ragazzo, perché esordire e segnare ha sempre un sapore speciale.

Ora ricarichiamo le pile perché dopo il turno di riposo ci aspettano diversi scontri diretti, decisivi per la classifica finale».

Il tabellino

Vivace Grottaferrata-Fc Rieti 0-4 (p.t. 0-3)

Vivace Grottaferrata: Siccardi, Giacomi, Chiacchierini, Coniglio, Mazzoni (1'st Barbarossa), Savelloni (12'st Munafò), Matzuzzi, Trunfio (29'st Marinelli), Aspri (12'st Gioacchini J.), Luciani, Maggio. A disp.: Valente, Barbarossa, D'Acunzo, Febi, Ingannamorte, Romanazzi. All.: Gioacchini S.

Fc Rieti: Pezzotti A., Peschiaroli, Adiko, Politanò, Nobile, Lommi, Severoni (1'st Ferazzoli), Fiorucci (1'st Parente, 31'st Monteforte), Tramontano, Giannecchini (1'st Bianchetti), Pezzotti S. (15'st Cavallari). A disp.: Cingolani, Fabri, Anzuini, Romani. All.: Battisti.

Arbitro: Panichelli di Viterbo (Tundo-Gioia).

Marcatori: 19' Tramontano, 24' Giannecchini, 41' Fiorucci, 41'st Cavallari.

Note: spettatori 400 circa. Ammoniti: Luciani, Giacomi, Chiacchierini, Siccardi (V), Peschiaroli (R). Angoli: 2-6. Recupero: 2'pt, 4'st.