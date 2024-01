Cantalice aspetta Grottaferrata al Green Park per rilanciarsi. Patacchiola: «Rivale in forma, tornare alla vittoria»

RIETI - Seconda partita casalinga del Cantalice: domani alle 15 i biancorossi al Green Park (a porte chiuse) ospitano la Vivace Grottaferrata. Pari nel match di andata: 2-2 segnato dalla doppietta di Santarelli.

I padroni di casa arrivano al match senza alcuni dei suoi elementi più importanti, Rossi ancora out per un infortunio alla spalla rimediato mesi fa e certamente non partirà titolare, solo in settimana è tornato ad allenarsi in gruppo. Rossi che non aveva giocato neanche la gara di andata con i romani. Cantalice che deve tornare immediatamente al successo dopo che nelle ultime due gare sono arrivati un ko e un pareggio nei due derby reatini rispettivamente giocati contro Rieti e Poggio Mirteto.

La classifica è corta e ogni passo falso allunga dalle prima della classe. Gli ospiti immersi nella zona calda della classifica arrivano da un ottimo momento, cinque risultati utili consecutivi con tre pareggi e due vittorie addirittura dilaganti.

Le parole di mister Simone Patacchiola

«Giochiamo una partita contro una squadra che viene da un ottimo momento. Sarà sicuramente una gara dove la concentrazione dovrà essere al massimo perché vogliamo tornare alla vittoria prima possibile».