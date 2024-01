Cantalice, domenica da dimenticare: ko 0-2 con Grottaferrata e due espulsi. Patacchiola: «Siamo in difficoltà»

RIETI - Il Cantalice fa quello che può ma al Green Park passa la Vivace Grottaferrata 0-2. Reatini in nove gli ultimi minuti e le prossime gare si fanno sempre più complicate. La classifica non preoccupa ma è necessario prevenire.

La gara

Cantalice che si presenta senza Accardo, Massimi, Chelebi mentre Rossi in panchina rientra dopo un infortunio alla spalla.

Ospiti che passano in vantaggio al 40’ su calcio di rigore. Vantaggio che però era nell’aria, i romani sono stati padroni dei primi 45’. Sul finire di primo tempo il Cantalice rimane in dieci per il doppio giallo a Lorenzo Mostarda.

Nella ripresa il Cantalice tenta di recuperare la gara ma le occasioni stentano ad arrivare e il gioco espresso non è il solito. Al 30’ il raddoppio degli ospiti. Poi al 35’ espulsione diretta a Matteo Mostarda per fallo da dietro e Cantalice che in nove e sotto di due gol non può fare più nulla.

Le parole di mister Simone Patacchiola

«Atteggiamento sbagliato fin dall’inizio oltre le espulsioni che ci hanno penalizzato tantissimo. Ho giocato con oltre sei under che ringrazio. Al momento siamo in difficoltà».