Subiaco, banda della ville in azione: tre colpi messi a segno in una notte

A Subiaco banda delle ville in azione. Colpite tre abitazioni in una sola notte. È caccia al commando. Portati via, oro, gioielli, pietre preziose e monili per un valore di migliaia di euro. Nella cittadina di Subiaco a nord est della Capitale, nella Valle dell’Aniene, dopo un periodo di tranquillità la banda è tornata a colpire. Assaltate tre villle in contrada Varole e di nuovo all’Oliveto Piano. La banda del buco ha agito nell’oscurità della notte e i colpi sono stati messi a segno nelle ville di tre professionisti.

Le indagini

Due batterie di malviventi, oppure, una sola ? Dal modus operandi si dovrebbe trattare di un unico gruppo anche se in contrada Varole sono entrati con una persona all’interno che non si è accorta di nulla ed è la prima volta. Saranno ora i carabinieri della Compagnia di Subiaco a stabile e ad accertare cosa è realmente accaduto e se si tratta degli stessi malviventi che da un anno imperversano sul territorio. Ormai le ville colpite sono oltre venti. L’ultimo assalto risale allo scorso mese di ottobre. Nella zona residenziale dell’Oliveto Piano i soliti ignoti hanno visitato le ville di due professionisti della stessa famiglia: “Eravamo a Monte Livata insieme ad amici – racconta l’ingegnere proprietario della villa - ci siamo fermati anche a cena e sicuramente sono entrati quando il proprietario della villa confinante è uscito anche lui, intorno alle ore 20”.

Le vittime

Nella villa dell’ingegnere nemmeno il vetro antisfondamento della finestra ha fermato i ladri: “Lo hanno bucato e hanno aperto – continua il professionista - hanno in pratica messo a soqquadro tutta casa, aperto armadi, cassetti e panche e hanno trovato gioielli, pietre preziose e oggetti in oro di mia moglie, per un valore di migliaia di euro, mentre alla villa confinante non hanno trovato nulla di interessante”. Ma l’ingegnere è sicuro che si tratta di un furto organizzato e preparato da tempo: “Sicuramente ci seguivano – dice il professionista – sono venuti a piedi perché la mia strada sterrata è senza uscita e l’auto sarebbe stata notata. Si tratta di gente esperta e non ladri occasionali. Cercano oggetti di valore di poco peso per poter scappare velocemente”. In effetti è lo stesso sistema usato in altre ville, entrano rovistano velocemente e scappano con un bottino di valore ma poco ingombrante. In contrada Varole invece sono entrati in uno degli appartamenti di una villa famigliare con una anziana dentro casa. “Hanno portato via un cofanetto con oro e gioielli di mia madre anziana – racconta il figlio architetto – hanno rovistato in due stanze e sia mia madre che mia sorella che abita sopra con la famiglia non si sono accorte di nulla. Il furto lo abbiamo scoperto la mattina e sono entrati da una porta finestra”. Naturalmente nelle zone residenziali sublacensi è di nuovo scattato l’allarme furti e sono forti i timori di una nuova escalation dei malviventi: “ Ormai è uno stillicidio continuo – dice Felice, colpito dai malviventi un anno fa - a me indagini archiviate e niente colpevoli. Abbiamo scritto a tutte la autorità, al Comune abbiamo chiesto telecamere e una illuminazione più potente per garantire più sicurezza. Abbiamo una chat con oltre cento iscritti e ci aiutiamo tra di noi ma questa non è una vita tranquilla, chiediamo più sicurezza”.