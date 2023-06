Cerveteri, nuovo capolinea dei bus senza pensiline: anziani costretti ad attendere i mezzi sotto il sole

Lo spostamento del capolinea degli autobus era stato inserito nella riqualificazione del centro urbano. Ma a Cerveteri è esploso comunque il caos, soprattutto per i disagi con cui devono fare i conti anziani e disabili, costretti a spostarsi non senza difficoltà da piazza Moro, quindi dal cuore cittadino, alla nuova postazione di viale Manzoni percorrendo oltre mezzo chilometro in più con l’afa.

Cerveteri, nuovo capolinea dei bus: disagi per anziani e disabili

E poi, proprio in viale Manzoni mentre si attende il bus, non esiste la pensilina per proteggersi dal sole. Insomma, un disagio dietro l’altro. «Sarà così fino al 30 settembre, le persone più avanti con l’età e i disabili non riescono facilmente ad arrivare a viale Manzoni considerando anche che la strada è in discesa e ma poi al ritorno ovviamente è tutta in salita» è la protesta di Luigi, un residente.

Oltre alla pensilina, manca la panchina per chi attende e la segnaletica è approssimativa.

Viale Manzoni è una strada dove molti veicoli sfrecciano a tutte le ore del giorno e della notte senza rispetto del codice della strada. Un pericolo più volte segnalato dagli abitanti su un tratto di strada ad intenso traffico in uscita dal centro. Da poche ore è stata inserita una fermata in via Mura Castellane ma si crea subito un effetto tappo perché le automobili devono attendere che salgano e scendano i passeggeri sia quelli del trasporto locale che del Cotral.

