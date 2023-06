Lunedì 26 Giugno 2023, 06:35

Piscine gratis per gli anziani durante l'estate, spazi dove poter trascorrere un po' di tempo in compagnia e, sul modello di quanto già promosso dalle forze dell'ordine, appuntamenti nei centri anziani per spiegare come fronteggiare le truffe sempre più dietro l'angolo. Questo il pacchetto di provvedimenti che il Campidoglio vara per gli anziani soli in città.

Da oggi prende il via il servizio di prenotazione "Piscine all'aperto", il progetto che garantisce l'accesso gratuito agli impianti sportivi comunali per gli over-70: per partecipare basta chiamare il numero verde gratuito messo a disposizione dall'amministrazione capitolina in collaborazione con Farmacap: 800.957774 (attivo dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 17 e il venerdì dalle 9 alle 15). «Per tutta l'estate, fino al 31 agosto - spiega l'assessore allo Sport, Turismo, Moda e Grandi Eventi del Campidoglio, Alessandro Onorato - metteremo a disposizione oltre 5.000 ingressi gratuiti nell'ambito di quanto previsto nel disciplinare di concessione degli impianti: 20 ingressi giornalieri gratuiti per ciascuna delle 17 piscine comunali. Oltre alla possibilità di accedere alla balneazione, abbiamo previsto la dotazione sempre gratuita di ombrelloni, lettini e sdraio». «Anche quest'anno siamo riusciti a offrire un'opportunità di svago in città per tanti anziani che rimangono a Roma, spesso da soli - dice l'assessora alle Politiche sociali, Barbara Funari - Lo scorso anno si prenotarono 500 anziani per 2.200 accessi. Un'occasione per soffrire meno il caldo, ma anche per promuovere l'invecchiamento attivo e potenziare l'autonomia». Nel piano del Campidoglio poi ci sono anche gli sportelli sociali: sono nove, messi a disposizione dalle farmacie del circuito Farmacap. Veri e propri centri aperti anche ad agosto. «Qui verranno attivati servizi di screening, attività di gruppo, socializzazione e un monitoraggio della popolazione anziana», prosegue Funari. E tornano i punti blu e i punti verdi. I primi sono soggiorni di vacanza negli stabilimenti del litorale. I secondi permettono momenti di incontro nelle aree verdi della Capitale. Torna, poi, il pranzo di Ferragosto.

L'INTESA

La giunta comunale ha approvato una delibera di adesione al protocollo di intesa tra la Prefettura e Roma Capitale per realizzare l'iniziativa "Sono anziano ma non ci casco", per corsi per la prevenzione e il contrasto delle truffe. Il progetto è possibile grazie a fondi del Ministero dell'Interno: ci saranno appuntamenti dedicati nei 15 municipi direttamente nei centri per la terza età e che rafforzano quelli già promossi dalle forze dell'ordine. «Il rischio è che le truffe aumentino, per questo abbiamo scelto di siglare l'intesa con la prefettura. È un'iniziativa che sicuramente rinnoveremo anche per i prossimi anni», commenta l'assessora alle Politiche sociali.

«L'effetto più dannoso che provocano le truffe è quel senso di colpa e di umiliazione che provano, vergognandosi e pensando di non essere più in grado di badare a se stessi - dice l'assessora alle Politiche della Sicurezza, Monica Lucarelli - Abbiamo immaginato un percorso di sensibilizzazione nei centri anziani con campagne informative e formative, nonché interventi di supporto, anche psicologico per scongiurare eventuali situazioni di rischio. Usufruendo del Fondo unico giustizia per la prevenzione e il contrasto delle truffe agli anziani, a fianco della Prefettura, potremo così essere efficaci per una parte della popolazione inerme alla microcriminalità».