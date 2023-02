Roma, le caserme dei carabinieri e dei Vigili del fuoco saranno riqualificate entro il 2026

Cinque caserme del Carabinieri e 6 dei Vigili del Fuoco saranno riqualificate entro il 2026. Lo ha stabilito la Giunta comunale che ha stanziato 6 milioni e mezzo di euro totali per una serie di interventi su strutture di proprietà del Comune. Sono le caserme dei Carabinieri che ospitano le stazioni dell’Arma di Casal Palocco - via Gorgia da Lentini - di San Pietro - via del Crocifisso - di San Sebastiano - via Appia Antica - più il complesso di viale dell’Oceano Indiano all’Eur dove è collocato sia il Nucleo Radiomobile di Roma che la Stazione Torrino Nord. Per quel che riguarda i Vigili del Fuoco, spicca intanto la sede centrale di via Genova e quella, altrettanto nota, di via Marmorata a Ostiense. Poi, saranno restaurate le sedi di Eur (piazza Vivona), di Tuscolano I (via Tuscolana) e di Prati (via Caposile). Con una parte dei 6 milioni e mezzo saranno rifatte le coperture, ripristinate le facciate; riparati o sostituiti gli infissi; cambiati gli impianti e riqualificati vari spazi. Tutte le opere saranno realizzate nel rispetto della sostenibilità ambientale. Di questi 6,5 milioni di euro, 2,3 sono stati destinati per finanziare l’adeguamento tecnologico e funzionale della Sede operativa di Protezione Civile del Comune per il quale è stato approvato anche il progetto di fattibilità.

Inoltre, saranno riqualificati altri edifici di proprietà di Roma Capitale, tra cui la Scuoletta rurale di Torre Maura, un edificio della fine degli anni ’20 di particolare valore storico, come memoria della vita delle borgate romane di inizio secolo. «Prosegue il nostro forte impegno per la riqualificazione degli immobili di Roma Capitale. Un lavoro comune con Vigili del Fuoco e Carabinieri che ci consente di dare slancio allo sforzo per assicurare sicurezza e legalità in modo diffuso nei nostri quartieri», dichiara il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri. «Riqualificare le caserme ha un valore molto importante per la città, in termini di decoro e sicurezza. Questi edifici fanno parte, infatti, della rete capillare di presidi di legalità che svolgono un ruolo fondamentale nella comunità e la loro integrità ed efficienza assicura un valore condiviso», commenta l’Assessore ai lavori pubblici di Roma Capitale Ornella Segnalini.