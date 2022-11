Lunedì 14 Novembre 2022, 07:10 - Ultimo aggiornamento: 07:11

Un museo della scienza nascerà nella Capitale. È questo l'obiettivo del bando internazionale che è stato indetto dall'assessorato all'Urbanistica e che consegnerà al primo classificato un premio di 150mila euro. L'attrazione dovrebbe sorgere negli spazi delle ex caserme di via Guido Reni, nel quartiere Flaminio, in una zona che può contare già sulla presenza del Maxxi, il Museo delle arti del XXI secolo. Le linee guida e il percorso che porterà alla realizzazione della struttura verranno illustrate oggi nel corso di un incontro nella sala della Promoteca. Al termine del bando si punta ad avere un progetto ben strutturato proprio per trasformare l'idea in un cantiere. Uno spazio espositivo in cui potrà essere centrale la didattica.



CHI CI SARÀ

All'evento di presentazione dell'iniziativa parteciperanno il sindaco Roberto Gualtieri, il premio Nobel per la fisica Giorgio Parisi, che riveste anche la posizione di presidente del comitato tecnico scientifico Museo della. Scienza. E ancora, gli assessori di Roma Capitale Maurizio Veloccia, all'Urbanistica, e Miguel Gotor, alla Cultura. Ma ci saranno anche la presidente del II Municipio Francesca Del Bello e il presidente dell'ordine degli architetti della Capitale Alessandro Panci. Infine, Giancarlo Scotti, direttore dell'area immobiliare di Cassa Depositi e Prestiti e Stefano Brancaccio, Area Tecnica Cassa Depositi e Prestiti. Lo scorso 8 novembre il sindaco Gualtieri aveva inserito l'opera all'interno del Rapporto alla città, il piano delle cose fatte e da realizzare che il primo cittadino ha illustrato all'Auditorium Parco della Musica.

C.R.