La biblioteca di Tor Marancia intitolata a Don Andrea Gallo

Sarà dedicata oggi alla memoria di Don Andrea Gallo la biblioteca scolastica di Tor Marancia, in funzione all’interno della scuola primaria Antonio Raimondi, in viale Carlo Tommaso Odescalchi, 73.

Alle 17.30 di oggi, giovedì 14 settembre, alla presenza del segretario della Cgil, Maurizio Landini, il presidente del Municipio VIII, Amedeo Ciaccheri, intitolerà la struttura alla memoria di Don Gallo.

"Questa intitolazione della Bibliopoint - commenta il presidente Amedeo Ciaccheri - avviene nel pieno di un progetto di rivalutazione culturale per il quartiere di Tor Marancia. La figura di Don Gallo è assolutamente centrale e deve essere un modello centrale per dare sostegno e forza alle realtà di base che sul territorio assieme alle agenzie formative come l'istituto comprensivo Poggiali Spizzichino svolgono un ruolo da protagonista nella coesione unitaria del territorio”.

Le biblioteche di Roma

La biblioteca Don Andrea Gallo entrerà a far parte del circuito delle Biblioteche di Roma, una rete di 40 strutture e che, con un investimento di 50 milioni di euro a valere sui fondi del Pnrr, va incontro a un biennio di lavori per ristrutturazioni e aumento del numero dei punti di servizio sul territorio.

Nel 2022 la Giunta comunale ha dato il via libera al Piano Integrato per i Nuovi Poli Civici Culturali e di Innovazione. Dal 2026 - tutte le opere de Pnrr vanno assegnate entro dicembre 2023, cantierizzate entro il 2024 e concluse entro giugno 2026 - da 40 biblioteche si passerà a 49 strutture collocate in quartieri non ancora raggiunti dal servizio. Scopo del progetto è ampliare, mediante il recupero di edifici e spazi pubblici degradati o non utilizzati, l’offerta di servizi sul territorio, così da raggiungere nuove aree della città e creare nuovi poli di aggregazione per la cittadinanza, in particolar modo per le giovani generazioni. L'iter di progettazione, competenza della Città Metropolitana di Roma, è ormai in fase avanzata e a breve partiranno le gare per i lavori.

Roma, luglio in biblioteca: dalla periferia al centro, gli eventi per i più piccoli

Le nuove biblioteche sono: nel III Municipio, la ex Scuola Parini in piazza capri.

Poi, nel V, il Casale La Rustica a Via Delia e l’edificio Via Fontichiari nell’omonima strada. Due strutture anche nel VII Municipio: il Complesso dei Tre Casali a Largo Zappalà e l’edificio di Arco di Travertino. Poi, nell’VIII la nuova biblioteca sarà in via Ostiense 122; nel XIII sarà riadattata la vecchia Fornace Veschi in viale di Valle Aurelia; nel XIV gli edifici rurali di Selva Candida e nel XV il Castello di Cesano a piazza Caragga.

Poi, per 21 delle 40 sedi esistenti si procederà a lavori di efficientamento energetico che comporterà l’adozione di misure organizzative finalizzate alla riorganizzazione delle collezioni, degli arredi e del personale impiegato.

Roma, alla Biblioteca nazionale doppio evento su Khanato Karabakh

Si tratta delle biblioteche collocate a Villa Leopardi in via Makallè e ala Tullio De Mauro in via Tiburtina per il II Municipio. Poi, la Flaiano in via Monte Ruggero per il III. Tre le biblioteche del IV Municipio da ristrutturare: la Fabrizio Giovenale (Via Fermo Corni, 1), la Aldo Fabrizi (Via Treia, 14) e la Vaccheria Nardi (Via Grotta di Gregna, 37). Due nel V: la Gianni Rodari (Via Francesco Tovaglieri, 237/A) e il Teatro Quarticciolo (Via Castellaneta, 10). Due anche nel VI Municipio: Borghesiana a largo Monreale e la Collina della Pace a via Bompietro. Per il VII, ci sono la Rugantino e a Raffaello; nel IX la Pier Paolo Pasolini in Via Caduti per la Resistenza, 410; nel X la Esla Morante (Via Adolfo Cozza, 7) e la Sandro Onofri (Via Umberto Lilloni,39).

Una nel XII, la Loghena che sarà anche ampliata. Infine, due ciascuno nel XIII - la Cornelia e la Valle Aurelia nelle omonime strade - e nel XIV - la Franco Basaglia e la Casa del Parco.

Nuove sale di lettura

Nell'ambito di questo filone di intervento sono previste la rifunzionalizzazione della Palazzina del Burcardo e l'apertura di 7 sale di lettura: Lega Lombarda nel Municipio II, Marranella a Torpignattara nel Municipio V, Costantino alla Garbatella nel Municipio VIII, Trionfale a Santa Maria della Pietà nel Municipio XIV e Euclide nel Municipio XV inaugurata a febbraio; infine l’apertura di una “Casa del Fumetto” presso la Cascina Farsetti nel Municipio XII.