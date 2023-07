Roma, luglio in biblioteca: dalla periferia al centro, gli eventi per i più piccoli

Da spazi dedicati alla lettura e allo studio a luoghi dove svolgere attività ludico-ricreative per intrattenere i più piccoli durante le vacanze estive: le biblioteche del comune di Roma aprono le porte ai giovanissimi per ospitarli e intrattenerli nel periodo di chiusura delle scuole, con una serie di iniziative ed eventi gratuiti che andranno avanti per tutto il mese di luglio.

Di seguito alcuni degli appuntamenti del mese con le attività previste e le varie biblioteche coinvolte, che coprono diversi quartieri della capitale:

10 luglio ore 17 biblioteca Colli Portuensi

‘Giocare per imparare’: laboratori di Città del Sole che vengono affiancati da vetrine con consigli di lettura. Le attività proposte sono articolate in pomeriggi di giochi di società, laboratori di disegno naturalistico, divulgazione scientifica e di fumetti. Ogni laboratorio ha la durata di 1.5/ 2 ore ed è rivolto ai bambini dagli 8 anni in su

10 luglio biblioteca Galline bianche

Laboratorio ‘Ruoli Cosmici’, con gli artisti Julia Jenewein e Filippo Riniolo

Fascia d’età: dai 6 anni in su

11 luglio ore 10 biblioteca Borghesiana

‘Never stop Reading’, letture ad alta voce. I libri selezionati sono adatti all'età dei partecipanti, da 0 a 6 anni, e coprono una vasta gamma di argomenti, dalla natura ai personaggi preferiti dai bambini.

11 luglio ore 14.30 biblioteca Flaminia

‘Playing&Stories’, laboratori di gioco di ruolo per ragazzi e ragazze dai 12 anni. I giochi proposti saranno L’unico Anello, Tales from the loop, Alien.

11 luglio ore 17 biblioteca Villa Leopardi

‘Giocare per imparare’: laboratori di Città del Sole che vengono affiancati da vetrine con consigli di lettura. Le attività proposte sono articolate in pomeriggi di giochi di società, laboratori di disegno naturalistico, divulgazione scientifica e di fumetti. Ogni laboratorio ha la durata di 1.5/ 2 ore ed è rivolto ai bambini dagli 8 anni in su.

‘Benvenuta estate!’, letture di albi illustrati sul tema dell’estate e laboratorio artistico a cura delle ragazze del servizio civile Erica ed Ilaria.

Fascia d’età: bambini dai 3 anni in su

11 luglio ore 17 biblioteca Flaminia

‘Sbellichiamoci!’, letture ad alta voce per bambine e bambini dai 4 ai 6 anni.

12 luglio biblioteca Galline bianche

Laboratori ‘Personaggi Cosmici’ e ‘Giro Cosmico’.

Fascia d’età: dai 6 anni in su

12 luglio ore 10 biblioteca Gianni Rodari

‘Disegna la natura’ a cura degli illustratori Alessandro Troisi ed Eva Villa, e dello zoologo Bruno Cignini.

Laboratori di Città del Sole ‘Giocare per imparare’, che vengono affiancati da vetrine con consigli di lettura.

Le attività proposte sono articolate in pomeriggi di giochi di società, laboratori di disegno naturalistico, divulgazione scientifica e di fumetti. Ogni laboratorio ha la durata di 1.5/ 2 ore ed è rivolto ai bambini dagli 8 anni in su.

12 luglio ore 17 biblioteca Giordano Bruno

‘Giocare per imparare’: laboratori di Città del Sole che vengono affiancati da vetrine con consigli di lettura. Le attività proposte sono articolate in pomeriggi di giochi di società, laboratori di disegno naturalistico, divulgazione scientifica e di fumetti. Ogni laboratorio ha la durata di 1.5/ 2 ore ed è rivolto ai bambini dagli 8 anni in su.

13 luglio biblioteca Galline bianche

Laboratorio ‘Marionette Cosmiche’ con l’artista Gaia Scaramella.

Fascia d’età: dai 5 anni in su

17 luglio ore 10 biblioteca Casa dei bimbi

Letture d’estate, letture per bambini e bambine in collaborazione con l’Associazione Effetto Morgana.

Fascia d’età: dai 4 ai 12 anni

18 ore 14.30 biblioteca Flaminia

‘Playing&Stories’, laboratori di gioco di ruolo per ragazzi e ragazze dai 12 anni. I giochi proposti saranno L’unico Anello, Tales from the loop, Alien.

‘Mare o montagna?’, letture ad alta voce per bambine e bambini dai 4 ai 6 anni. Libri dedicati al mare e alla montagna e agli animali che li abitano.

18 luglio ore 17 biblioteca Villa Leopardi

‘Giocare per imparare’: laboratori di Città del Sole che vengono affiancati da vetrine con consigli di lettura. Le attività proposte sono articolate in pomeriggi di giochi di società, laboratori di disegno naturalistico, divulgazione scientifica e di fumetti. Ogni laboratorio ha la durata di 1.5/ 2 ore ed è rivolto ai bambini dagli 8 anni in su.