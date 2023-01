Caro-benzina: ecco i distributori a Roma dove si risparmia, tutte le vie e i costi

I rincari ai carburanti si fanno sentire nella spesa di tutti i giorni e dei pendolari che vanno a scuola o al lavoro in città. Ma come fare a individuare quelli dove si può risparmiare qualche centesimo? Ci sono strumenti, come le App (Prezzi Benzina, per esempio), che monitorano quotidianamente i costi dei distributori dei carburanti e che consentono agli automobilisti di arrivare all'impianto più economico e che, invece, possono mettere in guardia da quello più vicino ma molto più caro. Ecco qui i primi dieci distributori meno costosi di Roma e dell'hinterland per benzina, diesel, gpl e metano.

Carburanti, a Perugia raffica di irregolarità sui prezzi. I consumatori: già oltre due euro al servito

Benzina, oggi vertice a palazzo Chigi tra Meloni, Giorgetti e i vertici della Finanza. «Valutare azioni anti-speculazioni»

Benzina (valore in euro al litro)

1,669 Esso Via Prenestina 374

1,683 Ip via Tor de'Schiavi, 374

1,689 Esso, Valcannuta

1,698 Union Italia, via Lucchese

1,699 Ip Via Prenestina, 361

1,699 Esso, via Prenestina 187

1,699 Via Collatina (ex Auchan)

1,699 Via Torrevecchia, 368

1,699 Tamoil, Largo Mortara (ex Repsol)

1,709 Esso, via Collatina

Diesel (valore in euro al litro)

1,738 Union Italia, via Lucchese

1,769 Esso, via Prenestina 374

1,769 Q8 Easy Torrevecchia, Primavalle

1,769 Tamoil, Largo Mortara

1,773 Ip, Via Tor de' Schiavi 374

1,775 Vip Petroli, via Battistini

1,776 Via Selmi

1,776 Via Gonzaga

1,778 Ip Matic, via Collatina km. 7,500

1,778 Union Italia, via Valco

Gpl (valore in euro al litro)

0,689 Falcognana, ex Eni

0,699 Sp22a km. 12.100

0,729 Q8, Via Ardeatina 558

0,729 Colle Prenestino

0,729 Ip, Frattocchie, via Divino Amore

0,729 Q8 Frattocchie Sr207 km 1

0,729 Ip Frattocchie Sr207 km.1,373

0,729 Colleverde

0,729 Fiamma 2000, Marino

0,731 Esso, Marino

Metano (valore in euro al chilo)

1,700 Metano Tiburtina, Guidonia Montecelio

1.939 Superservice Collatina

1,995 Smaf, Viale Togliatti 801

1,995 Eni Guidonia Montecelio, via Palombarese

1,995 Q8 Via Casal del Marmo

1,999 Esso, Via del Fosso

2,199 Via Appia Nuova 674/A

2,199 Romanina, via Mazzolani

2,199 Via Tor Cervara

2,199 Via Castel di Leva