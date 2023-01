Martedì 10 Gennaio 2023, 06:30

Allerta carburanti. Inevitabile, quando i prezzi per litro superano in molti casi gli 1,8 euro e si avvicinano pericolosamente a due. Per questo motivo, la guardia della guardia di finanza è altissima. Controlli disposti dal comando generale, ma anche di «iniziativa» delle fiamme gialle sul territorio. Anche perché gli ultimi dati, fino a dicembre scorso, raccontano di oltre il 50 per cento di irregolarità riscontrate nei controlli ai distributori.

In pratica su 110 controlli, in oltre sessanta casi si sono riscontrate irregolarità. Nella maggior parte si parla di mancate comunicazioni sul prezzo dei carburanti e anche di incongruenze tra i prezzi pubblicizzati e quelli poi effettivamente applicati al momento del rifornimento.

Oltre ottantamila euro il valore delle sanzioni applicate dai militari diretti a Perugia e provincia dal colonnello Antonella Casazza. Controlli che non sono andati in ferie neanche sotto Natale e Capodanno, anzi intensificati dalle disposizioni giunte dal comando generale per la verifica «in ragione del ripristino delle ordinarie aliquote accise e della concomitante intensificazione del traffico veicolare» si legge in una nota della Gdf. «Per arginare le condotte illecite nel settore in rassegna, la Guardia di finanza assicurerà per il 2023 un’attività di enforcement strutturata e capillare sul territorio, anche al fine di contribuire a calmierare gli aumenti dei prezzi, agendo lungo tre direttrici. Da un lato, con le attività di “vigilanza prezzi” che hanno visto il coinvolgimento di tutti i Reparti del Corpo. Dall’altro attraverso la componente speciale che fornisce costante supporto, oltre che ai Reparti operativi, anche al garante per la sorveglianza dei prezzi e all’autorità garante della concorrenza e del mercato (A.G.C.M.), nell’ambito di alcune indagini istruttorie avviate, allo scopo di accertare eventuali violazioni della normativa di settore. Infine, mediante le consuete interlocuzioni con l’autorità giudiziaria».

I CONSUMATORI

Per ora le procure di Perugia e Terni non sono coinvolte ma sui prezzi dei carburanti l’attenzione del Codacons Umbria è elevata in tutta la regione. «Per ora sono state privilegiate le zone attraversate in modo ampio dall’autostrada per chiedere verifiche sui prezzi praticati nelle stazioni di servizio poste lungo la Milano-Napoli e la A4 – spiega Carla Falcinelli, presidente del Codacons Umbria - ma stiamo monitorando la situazione in tutta la regione». Tanto che già a settembre, per iniziativa della coordinatrice regionale Rita Bartoloni, l’associazione ha avviato un monitoraggio sui prezzi di benzina e diesel riguardante tutta la regione. «Da una prima analisi è emersa una differenza non giustificata nei listini del gasolio tra Perugia e Terni – aggiunge Falcinelli - e per questo molti consumatori si sono rivolti a noi per lamentare tale situazione. Oggi a maggior ragione riteniamo che i prezzi dei carburanti siano da “indagare”». In ogni caso è stata attivata l’Antitrust a livello nazionale.

Già nei mesi scorsi in molte pompe di carburante il prezzo del gasolio “servito” aveva superato i due euro, toccando quota 2,476 a Perugia periferia, i 2,191 euro a Todi, 2,078 a Terni. Negli ultimi giorni, stando alle rilevazioni di OsservaPrezzi, rispetto al dato medio di ottobre, già si riscontrano tensioni sui prezzi in varie zone, in particolare nelle stazioni di servizio poste lungo grandi arterie di comunicazione. Il prezzo “servito” del gasolio ha toccato 2,381 euro in un distributore di via Tuderte, a Perugia, i 2,4 euro a Terni, lungo la Flaminia: pompe dove anche la benzina tocca il massimo con, rispettivamente, 2,294 e 2,313 euro al litro. Ci sono anche casi in cui il prezzo al litro del diesel con servizio alla pompa è più basso rispetto a tre mesi fa: succede in due stazioni di servizio cittadine, a Perugia, dove la pompa segna 1,799 e 1,849 euro.