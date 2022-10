Roma, a Villa Ada riaprono finalmente i bagni pubblici: erano chiusi dal 2017

Riaprono i bagni pubblici di Villa Ada. Dopo ben 2.071 giorni di chiusura, a partire dalla mattinata di oggi, sono finalmente tornati agibili e a disposizione del pubblico i servizi igenici all'ingresso di via di Ponte Salario. I sanitari del parco erano ormai chiusi dal 22 febbraio 2017, con i ripetuti appelli delle associazioni negli caduti sempre nel vuoto.

Senza contare che le centinaia di persone che visitano Villa Ada ogni giorno, uno dei parchi più belli e grandi di Roma, potevano usare solo i gabinetti del bar sulla via Salaria. Il servizio, gestito provvisoriamente da una cooperativa sociale, è gratuito (mentre nell'ultima gestione Ama costava un euro), gli orari di apertura saranno gli stessi del parco. I lavori erano terminatia febbraio 2021, per la riapertura mancava soltanto l’affidamento in gestione.

