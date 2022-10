Roma, al parco del Pineto cinquanta alberi dopo gli incendi: l'evento il 29 ottobre

Il 29 ottobre appuntamento al Parco del Pineto di Roma per la cerimonia di conclusione della prima edizione del Premio Cambiare. Dalle ore 10 alle ore 12 è prevista la messa a dimora di cinquanta piante al Parco del Pineto, e a seguire alle ore 12 si terrà la premiazione ufficiale alla Biblioteca Casa del Parco.

Purtroppo, l’incendio della scorsa estate ha lasciato il segno: propagandosi, le fiamme hanno devastato parte del territorio del Parco del Pineto. Ma ora, finalmente, una possibilità di rinascita. Al fine di porre rimedio al disastro ambientale, l’Associazione Dire Fare Cambiare si occuperà della piantumazione di ben cinquanta piante, inaugurando in questo modo, la cerimonia conclusiva della prima edizione del Premio Cambiare, che si terrà alla Biblioteca Casa del Parco alle ore 12. Il premio è stato ideato e promosso dall’Associazione sovrascritta, con il riconoscimento dell’U.N.A.R. e dell’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Roma, realizzato poi con il sostegno di VAIA in collaborazione con la Biblioteca Casa del Parco, Kaos Kult, M.A.S.C. Aps, Smile Vision e AzzeroCO2. Lanciata lo scorso 21 aprile, l’iniziativa nasce con l’obiettivo di riconoscere tutte le buone pratiche sociali, culturali e ambientali realizzate a Roma, promosse da cittadini, artisti, organizzazioni no profit ed influencer. Giulia Morello, Presidente dell’Aps, ha dichiarato: «Siamo davvero felici di poter unire il riconoscimento ufficiale delle best practices cittadine ad un’azione importante come la piantumazione, al fine di creare una foresta urbana legata al Premio nel parco del Pineto, che è stato colpito da un incendio la scorsa estate». Insomma, un’iniziativa ecologica e culturale da non perdere!