Giovedì 27 Ottobre 2022, 07:56 - Ultimo aggiornamento: 07:57

Il 4 ottobre è crollata una parte del controsoffitto del mercato dei fiori di via Trionfale. Lo stabile ora è inagibile e il Comune ha trovato una soluzione provvisoria, al via proprio alla vigilia di Ognissanti e della Commemorazione dei defunti: spostare tutti i banchi al Centro Carni di via Palmiro Togliatti. È iniziato l'allestimento. Intanto, però, fino a questo venerdì, più di cento esercenti sono costretti a metter su il loro mercato nelle vie vicine allo stabile ora chiuso, scatenando di fatto l'ira dei residenti. La vita del mercato dei fiori, infatti, inizia prestissimo: durante la notte si mettono a posto i banchi e poi, nella primissima mattinata, i commercianti fanno gli acquisti. L'assessora alle Attività Produttive del Campidoglio, Monica Lucarelli, e gli operatori del mercato hanno avviato un confronto grazie al quale è stata trovata una soluzione-ponte, in attesa dell'esito della manifestazione di interesse che scadrà il prossimo 3 novembre, e dell'espletamento di tutti gli iter amministrativi per la soluzione definitiva dell'area logistica del nuovo mercato. «Stiamo lavorando in emergenza dal 4 ottobre, giorno in cui è avvenuto il crollo di parte di un solaio del vecchio mercato - spiega l'assessora - Gli operatori in queste settimane non hanno perso neanche un giorno di lavoro, sono sempre stati coinvolti in tutti i vari passaggi e non sono mai stati lasciati soli. Abbiamo garantito sempre la continuità del servizio in attesa di poter dare loro una sistemazione idonea, confortevole e stabile per il futuro».

LA REPLICA

Sono preoccupati gli imprenditori che, tutte le mattine, animavano il mercato del Trionfale destinato solo agli esercenti. «Il mercato dei fiori è un punto di riferimento per il settore non solo del Lazio ma di buona parte del Centro Italia - spiega Fabio Guadagno, uno dei produttori - Si sarebbe potuto agire per tempo ed evitare la chiusura della struttura di via Trionfale o, in ogni caso, si sarebbe potuta trovare un'alternativa definitiva. Ci colpisce il fatto che quest'emergenza venga gestita in un momento molto importante per noi, alla vigilia della Festività di Ognissanti che per diverse attività pesa tra il 20 e il 30% del fatturato dell'intero anno. Avremmo preferito un nuovo mercato o alla Nuova Fiera di Roma o presso il Car di Guidonia dove avremmo contribuito a creare una nuova filiera produttiva. La soluzione ponte del Centro Carni è sicuramente più piccola del mercato di via Trionfale e non potrà essere quella definitiva. Roma è una delle più importanti città italiane dei fiori ed è giusto che si apra un tavolo di confronto permanente che vada al di là della gestione dell'emergenza e che guardi lontano. Le tantissime imprese romane e laziali che producono e vendono fiori e piante compongono un mercato di tutto interesse che non può essere dimenticato. La sede di via Togliatti ha una superficie coperta grande un terzo di quella del mercato Trionfale e la capienza delle celle frigorifere è di gran lunga inferiore», conclude.