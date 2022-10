Roma, caos a piazzale Flaminio: niente corse per il tram 2 e «bus sostitutivi insufficienti». Ira dei pendolari

Nulla da fare per la tratta, sia su ferro sia su gomma, che dovrebbe collegare piazza Mancini a piazzale Flaminio nel quadrante di Roma Nord. La linea del tram 2 è nuovamente ferma dal 3 ottobre (come si legge dagli avvisi Atac apposti sulle paline delle fermate) e i bus sostitutivi promessi per garantire la circolazione nella zona, sono quasi del tutto “spariti”. Un caos non indifferente che sta paralizzando uno dei quartieri più centrali della capitale. Il motivo dei disagi è la riapertura dei lavori della tramvia tra Flaminia e viale Giorgio Washington.

La rete tranviaria di Roma, che percorre anche viale Tiziano, viale Pinturicchio e via Masaccio, era ripartita a dicembre dopo circa 12 mesi di stop per la sostituzione completa dei binari lungo il tracciato. Ma tutto si è bloccato ancora una volta. Da circa tre settimane il raggiungimento, tramite il trasporto pubblico, di importanti aree della città e di grandi poli culturali, come l'Auditorium o il Maxxi, è stato messo a dura prova.

«I lavori sarebbero dovuti finire verso metà mese» racconta il proprietario del bar accanto al capolinea (letteralmente di fronte all’entrata di piazza del Popolo), «ma sembra non esserci stato nessun passo in avanti negli ultimi giorni. Il cantiere è ancora fermo». Inoltre, le navette messe a disposizione per sostituire l’intero percorso del tram, sono stracolme di gente e spesso in ritardo. «I bus sono pochi», il tormentone dei pendolari. Ben 65 i milioni che la Giunta aveva stanziato per risolvere questo problema che ad oggi però sembra essere fermo, proprio come la linea 2, al punto di partenza.