Caos a piazzale Flaminio: niente corse per il tram e nuovi lavori in corso

La linea del tram 2 è nuovamente ferma dal 03 ottobre (come si legge dagli avvisi ATAC apposti sulle paline delle fermate) e i bus sostitutivi promessi per garantire la circolazione nella zona, sono quasi del tutto “spariti”. Un caos non indifferente che sta paralizzando uno dei quartieri più centrali della capitale. Il motivo dei disagi è la riapertura dei lavori della tramvia tra Flaminia e viale Giorgio Washington