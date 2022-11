Roma, Antonio Supino muore tre giorni dopo l'incidente in monopattino davanti alla casa di Ciampi. Aperte le indagini sulla dinamica

Cade con il monopattino e muore dopo il ricovero in ospedale ma è giallo sulla dinamica dell'incidente. È

accaduto mercoledì scorso a Roma. A perdere la vita è Antonio Supino, 71enne, che dopo la caduta è stato portato all'Umberto I dove è poi spirato. L'incidente è avvenuto la mattina del 9 novembre tra le 7 e le 8 in via Anapo, dove è stato trovato il monopattino e una macchia di sangue a terra. Sul posto è intervenuta la scientifica per il rilievi. Sono in corso le indagini della polizia per chiarire la dinamica dell'incidente.