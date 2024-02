Roma, sulla Nomentana spunta una buca nell'asfalto: il traffico impazzisce

Un «cedimento della carreggiata» nell'asfalto in via Nomentana, fra via Giovanni Zanardini e via Ettore Romagnoli, sta mandando in tilt la circolazione stradale nel quadrante. La Nomentana è chiusa in direzione fuori Roma. In direzione centro, invece, è vietato il transito dei mezzi pesanti (autobus, mezzi Ama, camion, etc) ed è consentito solo quello dei mezzi leggeri (auto e moto)

Trattori a Roma, bloccata per protesta la via Nomentana. Trattative con le forze dell'ordine: «Vogliamo delle risposte»

Atac ha dovuto deviare una serie di bus: 60, 66, 311, 350 e n66. Le indicazioni sulle fermate sostitutive, sul sito aziendale (ataca.roma.it)

Sul posto, sono presenti pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale per ridurre l'impatto della chiusura della strada.