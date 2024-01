Traffico a Roma, lavori e incidenti: un lunedì da incubo

Lunedì nero per il traffico cittadino. La nuova viabilità imposta all'Esquiino per i lavori di restyling di piazza dei Cinquecento e due incidenti avvenuti in mattinata sulla Tangenziale Est e sul Grande Raccordo Anulare, hanno mandato il traffico letteralmente in tilt.

Nelle strade intorno alla Stazione, nonostante le informazioni date ai cittadini da Roma Capitale, le modifiche al traffico hanno causato ingorghi con automobili finite anche a impegnare le corsie dei tram. Ripercussioni arrivate fino a Castro Pretorio e Santa Maria Maggiore. Queste le modifiche che saranno valide fino alla fine dei lavori:

- Il tratto di via Giolitti, da via Rattazzi a Piazza dei Cinquecento sarà riservato al trasporto pubblico locale

- Per i veicoli provenienti dal sottopasso Turbigo sarà obbligatoria la svolta a sinistra

- Nuova disciplina di traffico su via Gioberti che limita l'accesso ai mezzi privati su alcuni tratti della strada

- Cambi dei sensi di marcia e svolte obbligate in in piazza Manfredo Fanti, via Carlo Cattaneo, via Enrico Cialdini, Piazza di Santa Maria Maggiore, via Farini e via Amendola.

Modifiche anche ai capolinea consultabili sul portale di Atac.

E ha complicare ulteriormente il quadro della situazione, due incidenti avvenuti sul Grande Raccordo Anulare e sulla Tangenziale Est.

Sul Gra in carreggiata esterna direzione Salaria intorno alle 9 si sono scontrate due auto con ferimento di un conducente non in pericolo di vita. Il sinistro ha immediatamente creato il blocco della ciroclazione e code di oltre cinque chilometri, ma gli incolonnamenti sono presto arrivati fino all'uscita Casilina e svincolo A24 Roma-Teramo.

Quasi contemporaneamente un altro incidente ha paralizzato la Tangenziale Est che è stata chiusa temporaneamente all’altezza dell’uscita Via Nomentana in direzione dell’incrocio di Viale Castrense/Via Nola.

Il sinostro è avvenuto all’interno della Galleria Nuova Circonvallazione Interna all’altezza svincolo per Via dei Monti Tiburtini. Quattro i veicoli coinvolti nella carambola.