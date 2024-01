Martedì 9 Gennaio 2024, 08:44

Il fischio di inizio è fissato per le ore 18 di domani pomeriggio. Allo Stadio Olimpico di Roma va in scena il derby di Coppa Italia fra Lazio e Roma. Partita secca: chi vince passa il turno. Dal derby del 2013, ma in quell'occasione era la finale, è la prima volta che le due squadra si affrontano nuovamente in una gara unica. Gli uomini di Mourinho e di Sarri troveranno come arbitro Daniele Orsato e Massimiliano Irrati al Var. Per chi non guarderà la gara dalla tv - diretta Mediaset su Italia 1 - o dal pc - diretta streaming su Mediaset Infinity - ma andrà allo stadio ci sono le disposizioni emanate da Prefettura e Questura per la sicurezza.

TIFOSI DIVISI

RIMOZIONI AUTO

Il piano della sicurezza prevede una suddivisione tra le due tifoserie anche per le aree di parcheggio. Ai tifosi giallorossi è destinata l'area di piazzale Clodio. Per i supporter biancocelesti, invece, sarà riservata l'area a viale della XVII Olimpiade. Per il posizionamento in classifica nello scorso campionato, sarà la Lazio a giocare in casa. Quindi, l'area destinata ai laziali sarà ampliata al punto che entro le 8 di domani dovranno essere rimossi i veicoli presenti in viale dello Stadio Flaminio e piazzale Ankara.

Entro la stessa ora - ovvero le 8 di domani mattina - dovranno esseri rimossi anche tutti i veicoli in sosta su largo Maresciallo Diaz, via dei Robilant, via Toscano, via Contarini, viale Antonino di San Giuliano, piazzale e lungotevere Diaz, piazzale di Ponte Milvio, via Cassia sull'isola pedonale davanti alla chiesa della Gran Madre di Dio, l'intero parcheggio di via Orti della Farnesina davanti al distretto Ponte Milvio della Polizia di Stato e infine dallo spartitraffico a raso tra via Orti della Farnesina e via della Farnesina.

In previsione di eventuali esigenze di sicurezza anche nella zona di piazza Mancini, sempre entro le 8 di domani dovranno essere rimossi i veicoli in via Martino Longhi e sulla stessa piazza Mancini tra via Longhi e via Antonazzo Romano.

Cantieri del Giubileo a Roma, il Comune accelera: i lavori solo di notte



Prevista la pedonalizzazione temporanea di una serie di strade e piazze.

Sarà resa interamente pedonale Viale del Ministero degli Affari Esteri, dove quindi il traffico veicolare sarà interdetto in modo assoluto. Entro le 14 scatterà poi la chiusura al traffico (tranne veicoli di soccorso, trasporto pubblico, residenti, ciclomotori, motoveicoli e biciclette) su viale Tor di Quinto tra via Civita Castellana e largo Diaz, sul lungotevere Diaz tra il largo e piazzale De Bosis, sul Ponte Duca d'Aosta, su tutto lungotevere Cadorna, della Vittoria e Oberdan e in piazzale Maresciallo Giardino.

In vista del notevole afflusso di spettatori, la Questura ha richiesto al dipartimento Mobilità di potenziare le linee bus che consentano ai tifosi di raggiungere lo stadio dalle aree di parcheggio Clodio e XVII Olimpiade.

TRASPORTO PUBBLICO

UN MIGLIAIO DI AGENTI

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Se il tram 2 collega l'area del Foro Italico a piazzale Flaminio dove c'è la fermata Flaminio della metropolitana linea A e il capolinea del trenino Roma-Civita Castellana-Viterbo, la stessa zona del Foro Italico è servita da altre 17 linee di bus provenienti da diversi quadranti cittadini. Otto di queste linee - 53, 200, 201, 226, 280, 446, 910 e 911 - hanno capolinea a piazza Mancini. Altre cinque - 23, 31, 69, 78 e 81 - a piazzale Clodio.Il piano definitivo per eventuali deviazioni, sospensioni o navette dovrebbe essere reso noto nella giornata di oggi, dato che, ancora nel pomeriggio di ieri, gli uffici di Atac, Roma Servizi per la Mobilità, Comune, Vigili urbani e Questura stavano limando gli ultimi dettagli.Come già avvenuto in occasione di tutti i derby del passato - campionato o Coppa Italia che siano - dovrebbero essere circa mille gli uomini delle forze dell'ordine che saranno schierati nelle aree interne dello Stadio e nelle sue immediate vicinanze. Particolare attenzione, visto il conflitto in Medio Oriente a seguito dell'attacco di Hamas a Israele dello scorso 7 ottobre e della risposta israeliana, particolare attenzione dovrebbe essere dedicata ad esaminare gli striscioni affinché non contengano messaggi che istighino all'odio razziale o all'antisemitismo.