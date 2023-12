Mercoledì 27 Dicembre 2023, 22:39

Un abbonamento di un anno per viaggiare su tutti i mezzi Atac al costo di soli 2 euro e 35 centesimi. Un affare da non crederci, al quale nessuno rinuncerebbe. E infatti meglio non crederci perché si tratta dell’ennesima truffa che circola sui social network. Da un paio di giorni proliferano sul web annunci di una promozione imperdibile che consente di usufruire dei mezzi della Capitale quasi a costo zero. Un’offerta che viene pubblicizzata anche attraverso un’apposita pagina Facebook intitolata “Buono regalo per i trasporti durante l’anno”. Nella descrizione della pagina si legge che lo sconto viene applicato solo se si acquista la tessera direttamente cliccando sul link indicato. Gli utenti poi vengono invitati a sbrigarsi perché «la promozione è valida fino al 31 dicembre 2023». Insomma, un modo in più per mettere fretta agli acquirenti che, per paura di perdere l’occasione, sono tentati subito a cliccare. Ed è proprio dopo aver premuto sul link che si “regalano” i propri dati personali ai truffatori. Dati che poi i malviventi useranno per i loro affari illeciti.

FALSI BENEFICIARI

A trarre le persone in inganno anche le immagini e i loghi inseriti nella pubblicità - rubati dai siti ufficiali dell’azienda di trasporti - e i commenti pubblicati sotto l’annuncio da utenti che dicono di essere felici di aver usufruito dello sconto invitando gli altri a fare la stessa cosa. Ma, in realtà, come non esiste l’offerta, non esistono nemmeno i profili degli utenti. Rientra tutto nella truffa organizzata da persone che ancora non sono state identificate.

LA DENUNCIA

La notizia ha fatto subito il giro del web, arrivando anche all’Atac che ha prontamente smentito l’offerta denunciando l’accaduto alle autorità competenti e chiedendo a Facebook di rimuovere la pagina. L’azienda del trasporto del Comune di Roma ha così avvertito gli utenti utilizzando anch’essa i canali social. «L’offerta ingannevole – si legge sul profilo Instagram dell’Atac - è stata pubblicata tramite un profilo falso non appartenente all’azienda né all’amministrazione capitolina. Lo stesso post è commentato da utenti fasulli che attestano la convenienza dell’offerta».

I CONSIGLI

Sul caso è intervenuta anche l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale per ricordare - ancora una volta - quali siano i comportamenti corretti da seguire per non incappare in truffe del genere. «L’Agenzia – si legge in una nota diffusa in rete - raccomanda di diffidare da simili messaggi e di non cliccare mai su link di dubbia provenienza. È buona regola, inoltre, contattare sempre i canali ufficiali, in questo caso di Atac o di Roma Capitale, per chiedere conferma della veridicità delle novità o promozioni in corso». Avvertimenti necessari dato che questo non è né il primo e non sarà nemmeno l’ultimo “specchietto per allodole” che i truffatori creano per i loro guadagni illegali.

I PRECEDENTI

Offerte imperdibili di prodotti noti sono sempre più frequenti sui social network. Si tratta di truffe che mirano a indurre l’utente a rivelare informazioni personali. Uno dei più recenti proprio pochi mesi fa quando su Facebook e su altre piattaforme circolavano promozioni relative a un gioco dal valore di oltre 800 euro che veniva venduto a soli 2 euro.