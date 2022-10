Mercoledì 26 Ottobre 2022, 08:18

A via Giulia le luci e un elegante tappeto rosso accolgono gli appassionati dell'arte verso il foyer dell'Off/Off theatre diretto da Silvano Spada. Ecco la splendida Alessia Fabiani con un mini vestito in pelle scamosciata nera che si intratteneva con Domenico Federici, il compagno della protagonista Lattuada. Un drink prima del suono della campanella per Pino Strabioli e Santino Fiorillo a cui subito dopo si è aggiunto il fascinoso Kaspar Capparoni. Poco distante si riconosceva Elena Croce della Fondazione Claudio Nobis, che sostiene il teatro e la cultura e l'ineffabile press agent del mondo dello spettacolo Enrico Lucherini, raggiunto poco dopo dall'amica Irene Ghergo. Sabrina Knaflitz Gassmann bionda e raffinata entra con Rosanna Cancellieri in total white.

Eva Grimaldi e Imma Battaglia arrivavano insieme felici e accomunate dallo stesso colore di capelli, seguite dagli attori Andrea Lintozzi e dallo storico assistente di Gigi Proietti Claudio Pallottini oltre all'attrice Anna Piscopo. Maddalena Letta era insieme alla figlia Marina, mentre Pietro Orlandi si siede insieme a Laura Sgrò, avvocatessa che segue il caso Orlandi e il caso Estermann. Poco dopo ecco arrivare Pietro Orlandi, il fratello della ragazza scomparsa Emanuela Orlandi. Entravano nella sala sold out dell'OffOff Theatre Alda D'Eusanio e Riccardo D'Alessandro, Metis Di Meo e il musicista Piji, ma erano attesi anche l'appassionato di teatro Fausto Bertinotti, Monica Rogledi, e Paola Pessot. Nei camerini scaldavano la voce i protagonisti del testo scritto e diretto dal drammaturgo Giovanni Franci. Si accendono le luci per Laura Lattuada, Alberto Melone e Riccardo Pieretti: va in scena il giallo del Vaticano, Il Caso Estermann.