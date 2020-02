Guenda Goria esordisce come “La pianista perfetta" al Teatro Off di via Giulia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Buona la prima per Guenda Goria, in scena al Teatro Off di via Giulia fino a domenica 1 marzo con “La Pianista Perfetta”. Al debutto, l’altra sera, non potevano mancare i genitori Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria - in prima fila accanto all’autore della pièce Giuseppe Manfridi, illustre firma del teatro - emozionati davanti a tanto talento. In sala anche Pino Strabioli, l’attrice Cristina Sciabbarrasi, Anna Teresa Rossini e l’attore Daniele Quistelli. Poco più in là ecco l’avvocato Roberto Ruggiero e ancora lo chef Stefano Crialesi e Mara Keplero, i registi Rodolfo Martinelli Carraresi e Giovanni Franci, le attrici Marianell a Bargilli e Silvia Siravo, Paolo Graiosi e la compagna Elisabetta Arosio. Nella prima serata sul palco diretto da Silvano Spada, l’attrice non risparmia nulla e alla preparazione attoriale, somma la sua esperienza di musicista, suonando dal vivo composizioni immortali. Il disegno è così compiuto in scena, delineando la storia di Clara Schumann nello spettacolo-concerto diretto da Maurizio Scaparro, che della pianista tedesca omaggia l’opera e la vita, piena d’amore per il marito compositore Robert Schumann.