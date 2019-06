Torta e musica in terrazza per Eleonora

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La festa è iniziata in via Giulia con un aperitivo al tramonto in terrazza, alle 21 sono arrivati gli ospiti, un centinaio, uomini in smoking, donne in lungo o cocktail, elegantissime. Nel menu, curato dallo chef del Verve, Adriano Magnoli, spiccava il risotto al tartufo. Tra i dolci, opera della Pastry chef Antonella Mascolo, choux croccante cocco e limone, maritozzo pralinato e tartelletta con chantilly al cioccolato e perle croccanti. La torta, pure della Mascolo, era una composizione di lettere grandi che riprendevano il tema della festa #Ele40, come il backdrop di palloncini in terrazza. Ad allietare la serata le esibizioni del Circo Bianco, con la donna trampoliere, lo spettacolo di ali luminose e la ragazza che gioca col fuoco. Ad animare la serata la dj e pr Sonia Rondini. A cantare la voce melodiosa di Benedetta Mazza, che ha intonato brani come Your Song di Elton John e altre dedicate all’amica festeggiata Eleonora Spagnoli, poi Michela Quattrociocche che ha cantato a squarciagola brani italiani. Discorso della festeggiata agli amici per ringraziare tutti in particolare il marito, l’imprenditore Renzo Valeriani. Tra i presenti Camilla Ancillotto, Alberto Aquilani, Elisabetta Gregoraci, Youma Doakite, Antonia Schisano.