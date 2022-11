Domenica 20 Novembre 2022, 09:41

Sarà anche vero che gli uomini non cambiano, ma sono capaci di grandi gesti d'amore. In qualità di testimoni del percorso di cura delle pazienti oncologiche, partner, amici e familiari raccontano tra le pagine emozionanti esperienze di vita al premio letterario #afiancodelcoraggio, ideato e promosso da Roche per sostenere i caregiver maschili che accompagnano le donne durante la malattia. Al Complesso monumentale di Santo Spirito in Sassia, rappresentanti delle istituzioni e celebrità hanno partecipato al lancio del sesto concorso che, nel 2023, collaborerà ancora con la scuola di cinema Anica Academy Ets, presieduta da un sorridente Francesco Rutelli. Il project work conclusivo degli studenti del corso Creare storie vedrà la realizzazione di tre soggetti ispirati ai racconti dei finalisti che, valutati dalla giuria, diventeranno uno spot o un cortometraggio. Serena Autieri premia Fabrizio Porcu, autore del corto vincitore 2021-22 Un bagaglio leggero visibile nei circuiti partner e sulle reti Mediaset.

Interpretato da Matteo Cirillo, Francesca Anna Bellucci e Blas Roca Rey, è diretto da Alessandro Guida e Daniele Barbiero. Ecco i giurati della quinta edizione Saverio Cinieri, Angela Coarelli, Marco Costa e Sergio Del Prete accanto a Giovanni Parapini, Elisabetta Iannelli, Enrico Vanzina ed Emanuela Zocaro, guidati dal presidente Gianni Letta.

Letture e menzione ad Arturo Fiorio con il suo Ci siamo fidanzati, conduce la giornalista del Tg5 Costanza Calabrese. Poi, Autieri intona Tu si na cosa grande. Sono intervenuti la dg Asl Roma 1 Roberta Volpini, l'ad di Medusa Film Giampaolo Letta, Barbara Mangiacavalli, al timone della Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche (Fnopi), il professor Giovanni Scambia del Policlinico Gemelli e l'influencer Luca Trapanese. Applausi per Maurizio de Cicco, presidente e ceo di Roche Italia. Videomessaggio del ministro della salute Orazio Schillaci, il ministro della cultura Gennaro Sangiuliano ha sottolineato l'importanza della settima arte nel veicolare temi sociali. Le storie di resilienza potranno essere condivise sul sito del riconoscimento entro il 15 marzo. Dopo la preselezione delle dieci semifinaliste, dal 12 aprile al 12 maggio il pubblico potrà esprimere online la preferenza con un like.