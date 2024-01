Dal 18 al 28 gennaio presso il Teatro Marconi "La Strada all'altezza degli Occhi" di Donatella Diamanti

Il Teatro Marconi di Roma sarà luogo di diverse iniziative culturali e tetrali. Ad aprire la programmazione del nuovo anno sarà lo spettacolo "La Strada all'altezza degli occhi" di Donatella Diamanti con Mariano Gallo e Tiziana Sensi, dal 18 al 28 gennaio 2024. La regia è stata affidata a Luca Gaeta che avrà come aiuto regista Caterina Gramaglia, mentre la scenografia è stata affidata ad Alessandro Chiti. I costumi sono stati realizzati da Ilaria Ceccotti, il disegno luci da Francesco Bàrbera.

Lo Spettacolo

Il seminterrato dove vive Pina è squallido e sporco, c’è solo una strana apertura da dove si intravede la strada e la vita che scorre distratta e frettolosa.

Pina fa la prostituta. Pina è sola. Pina ha un bambino che non può vivere con lei.

Pina non è felice…e sta scrivendo una lettera, la sua ultima lettera, che non finirà mai di scrivere perché qualcuno piomberà bruscamente nella sua stanza e nella sua vita, qualcuno capace di ascoltarla, di vederla, di sentirla fino in fondo: Principessa.

Principessa è gay, anche lui, forse, batte il marciapiede. Ha una borsa dove, tra tante cianfrusaglie, tiene una parrucca bionda…

“La strada all’altezza degli occhi” è la storia di un amore improbabile? Di una passione mai consumata? Forse. Sicuramente è la storia di un uomo e di una donna che, teneri e crudeli allo stesso tempo, riescono a toccarsi l’anima, per la prima volta nella loro vita e nonostante tutto", commenta l’autrice Donatella Diamanti.

Sul palco ad interpretare il personaggio di Pina c’è l’attrice e regista Tiziana Sensi volto noto anche del piccolo schermo.

Ha ideato l’Installazione “1522 contro la violenza sulla donna” a Piazza Montecitorio. Ha ottenuto prestigiosi riconoscimenti come l’Alta Medaglia dal Presidente della Repubblica ed è stata nominata Donna dell’anno 2012 per il Teatro Sociale dai Professori dell’Università Bocconi.

Accanto a Tiziana Sensi, nei panni di Principessa, Mariano Gallo alias Priscilla, alla conduzione del programma tv Drag Race Italia arrivato alla terza stagione in onda su Paramount+ e Mtv. A teatro è nel cast del format di Luciano Melchionna "Dignità Autonome di Prostituzione", ha preso parte a "Nziria" diretto da Mario Gelardi ed è nell’ultimo spettacolo con e scritto da Fabio Canino per la regia di Piero Di Blasio dal titolo "Fiesta"!

Si è spesso detto che la realtà supera la fantasia, ma tra queste due dimensioni opposte se ne frappone una terza che è quella del sogno.

Ci sono vite che strisciano e non fanno rumore. In una di queste vite incontriamo Pina che si muove con la leggerezza ambigua che potrebbe essere quella di una Marilyn.

"È un’atmosfera onirica in un ambiente spoglio, eppure lieve e infantile. Lo spettatore viene trasportato in un vero e proprio percorso emotivo, un linguaggio che sa essere quotidiano quanto poetico e ironico. Il gioco si complica quando a casa della donna fa la sua comparsa una strana figura della notte, in questo gioco di specchi, i due protagonisti si riflettono l’uno nell’altro", conclude il regista Luca Gaeta.