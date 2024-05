Il disturbo mentale in passerella: la collezione del brand 'Wind Out" al Mattatoio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dal disagio mentale alle passerelle: giovedì 9 maggio, al Mattatoio di Roma, la prima sfilata della collezione primavera - estate di Wind Out, il brand nato grazie alla Start Up "Sartoria Sociale", progetto finanziato dal Dipartimento Politiche Sociali e Salute di Roma Capitale per fornire un sostegno alle persone affette da malattie mentali. Reinserimento e inclusione per combattere un'emerĝenza sociale ( e non solo sanitaria) e aiutare chi supera le barriere della malattia mentale.L’evento, realizzato grazie alla disponibilità dell’Azienda Speciale Palaexpo, vedrà la presenza dell’Assessora Barbara Funari, in qualità di delegata del Sindaco, e la partecipazione di personalità del mondo della cultura e dell’impresa. L'iniziativa è nata da un'idea di Ivana Della Portella, vicepresidente della Azienda con delega al Mattatoio, e dell’artista romano Andrea Sampaolo che ha personalizzato alcuni capi di abbigliamento di Win Out. L'appuntamento è alle 1830 al padiglione 9A del Mattatoio.La sfilata vuole valorizzare il prodotto e chi lo ha realizzato - fanno sapere gli organizzatori - ma soprattutto rappresentare una occasione per favorire la cooperazione sociale e favorire l'immissione dei capi di abbigliamento nel mercato al fine di realizzare progetti di imprenditorialità sociale e coniugare l’economia con il benessere delle persone, per una economia diversa, quella che fa vivere e non uccide, include e non esclude, umanizza, e non disumanizza, si prende cura del creato e non lo depreda".Ogni capo è "made in Italy" con tessuti di alta qualità e confezionato con "imperfezioni" che testimoniano l'originalità e la "diversità"di chi lo ha realizzato.