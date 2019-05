La "Sagra della tellina" a Passoscuro, si punta al record dei cinquemila piatti

Spaghetti a go-go per la 43ma edizione della “Sagra della tellina” di Passoscuro. Il secondo giorno di festeggiamenti in onore del prelibato mollusco ha registrato il tutto esaurito nella località a nord del Comune costiero. Allo stand gastronomico allestito dalla Pro Loco, che organizza l’evento di grosso richiamo turistico, la fila degli appassionati romani degli spaghetti con le telline ha raggiunto i circa 100 metri in piazza Domenica Santarelli. Come garantito dal presidente della Pro Loco, Roberto Allegrini, finiranno in padella, nei tre giorni di Sagra, 10 quintali di telline catturate dai pescatori nel tratto di mare antistante il comune di Fiumicino e in particolare davanti alla costa di Maccarese, Fregene e Passoscuro.



Ultimo aggiornamento: 22:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA SAGRA PUNTA OGGI AL RECORD DEI 5MILA PIATTI«Nonostante l’incertezza del tempo – afferma Francesca Maurizi, vice-presidente della Pro Loco – abbiamo registrato oggi un’enorme presenza di turisti che ci hanno consentito di arrivare a distribuire circa 3mila piatti di fumanti spaghetti con le telline. Condizioni meteo permettendo, domani contiamo di superare il record dei 5mila piatti. Colgo l’occasione per ringraziare i 30 volontari della Pro Loco che hanno lavorato sodo per l'ottima riuscita di questa tanto attesa manifestazione».IL SINDACO: «L’EVENTO CELEBRA UN PRODOTTO SQUISITO»Domani quindi sarà possibile gustare il tradizionale piatto delle località marinare alle porte di Roma abbinato a dei fragranti fritti di calamari e patite fritte. «Questa sagra – precisa il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino – è una manifestazione che celebra uno squisito prodotto del nostro territorio il quale si è aggiudicato il primo marchio De.Co. (Denominazione comunale di prodotti agroalimentari, ittici ed artigianali di Fiumicino) che ne certifica la qualità e la peculiarità».