Sagra della tellina a Passoscuro: romani in fila per gustare un piatto di spaghetti

I romani assaltano Passoscuro per la “Sagra della tellina”. La 45ma edizione, incentrata sulla valorizzazione del prelibato mollusco, sta andando a gonfie vele e oggi è previsto il clou. Tra venerdì e sabato sono finiti in padella quasi 4 quintali di telline condite con fumanti spaghetti. Molto richiesti i menù con la presenza dei fragranti calamari. Grosso successo anche degli spettacoli serali che si concluderanno questa sera con l’esibizione della “Big band Theory” seguita, alle ore 21:45, da Luciano Lembo. «Onestamente ci non ci aspettavamo questo grosso successo in termini di partecipazione – precisa Francesca Maurizi, vice-presidente della Pro Loco di Passoscuro che organizza l’evento -. Il nostro obiettivo è la distribuzione dei previsti 5 quintali del prelibato mollusco visto che per quanto riguarda i calamari siamo al record con 8 quintali raggiunti nei giorni scorsi. Oggi ci attendiamo una grossa affluenza. Tante anche le presenze agli eventi in particolare a quello della tanto attesa pedalata». In piazza Domenica Santarelli ieri sera si è registrato il tutto esaurito con code di oltre cento metri per gustare gli spaghetti con le telline. «Come associazione di promozione turistica – aggiunge il presidente Roberto Allegrini – abbiamo apprezzato l’impegno e la partecipazione di molti cittadini di Passoscuro che hanno contribuito fin qui all’ottima riuscita della sagra». Sono infatti circa 50 i volontari che stanno animando il tradizionale appuntamento nella località a nord del comune di Fiumicino. Il sipario della manifestazione calerà con lo spettacolo pirotecnico in spiaggia alle ore 23:30.