Passoscuro: per la sagra organizzata dalla Pro Loco finiranno in padella 5 quintali di telline

Oltre 5 quintali del prelibato mollusco finiranno in padella in occasione della “Sagra della tellina” che si svolgerà a Passoscuro. La 45ma edizione del tradizionale evento si svolgerà dal 02 al 04 giugno in piazza Domenica Santarelli. Oltre alle degustazioni del prodotto locale, catturato nel mare antistanti il litorale del comune di Fiumicino, sono in calendario spettacoli musicali, raduni auto, moto storiche, pedalate e tanto divertimento. «Siamo felici, dopo la brutta esperienza del Covid, di poter tornare finalmente al nostro programma originario coinvolgendo e colorando tutte le piazze principali della cittadina – commenta Francesca Maurizi, vice-presidente della Pro Loco di Passoscuro che organizza la sagra -. Ogni sera sono infatti previsti spettacoli e durante la tre giorni si svolgeranno eventi allietati dalla presenza di artisti di strada. Abbiamo avuto il piacere di constatare una maggiore apertura, in termini di collaborazione, dei concittadini a livello gratuito e questo vuol dire che la sagra la sentono l’importanza della sagra e vogliono farla crescere». Per non interrompere il filo conduttore con il passato, nella giornata di domenica verranno messe in mostra auto e moto d'epoca.

PEDALATA DELLA TELLINA

Per gli appassionati della due ruote, il 4 giugno, si terrà la quarta edizione della “Pedalata della tellina” e non sarà solo una giornata di sport: l’obiettivo della Pro Loco è soprattutto quello di far scoprire le bellezze del territorio. Anche quest'anno rinnovata la collaborazione con la “Fondazione Maruzza”, ideatrice del progetto di sensibilizzazione delle cure palliative pediatriche vista la vicinanza al Bambin Gesù. Saranno dunque tre giorni dedicati agli spaghetti conditi con le telline, uno dei piatti storici più apprezzati del litorale romano che ha anche fatto di Passoscuro un punto di riferimento per la buona cucina locale. Un piatto entrato di prepotenza nella tradizione di Fiumicino con la sua presenza nella lista dei prodotti De.Co., per la tipicità e tradizione, voluto fortemente dall’amministrazione.

CARTOCCI DI CALAMARI

Oltre alle telline, distribuite nello stand centrale, ci sarà la possibilità di assaggiare cartocci con il pesce fritto: stimata la cottura di circa 7 quintali di calamari. «Confidiamo nella presenza di tante persone – conclude Maurizi – e la concomitanza con la Festa della Repubblica sarà anche una grossa occasione per invitare i turisti a gustare il nostro saporito prodotto locale».

Gli appuntamenti saranno divisi in tre punti: piazza Domenica Santarelli il palco centrale e gli stand gastronomici, piazza Villacidro con il secondo palco per gli eventi e piazza Salvo D’Acquisto sarà il quartier generale delle giostre e dei giochi per i piccoli.