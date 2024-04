Romics XXVII edizione, Poste Italiane partecipa con uno stand filatelico. Realizzati per l’occasione quattro annulli e due nuovi prodotti

In occasione della XXVII^ edizione di Romics, in programma da oggi giovedì 4 a domenica 7 aprile nella Nuova Fiera di Roma, Poste Italiane è presente con una postazione allestita in prossimità dell’ingresso Est -Padiglione 5 in viale Alexandre Gustave Eiffel.

Presso lo stand, aperto al pubblico nelle quattro giornate della manifestazione con orario continuato 10 - 19.30, i visitatori e gli appassionati troveranno i quattro annulli filatelici dedicati alla rassegna e due nuovi prodotti: il folder Tartarughe Ninja – Donatello, contenente una cartolina, una busta personalizzata e una postal card e la cartella con litografia di Jacovitti - La Domenica Del Corriere, contenente una litografia con francobollo Jacovitti (2023), un chiudilettera, un francobollo dedicato a Cocco Bill (2009) e una busta personalizzata.

Nell’occasione saranno inoltre disponibili le più recenti emissioni di francobolli insieme ai tradizionali prodotti filatelici come folder, pubblicazioni e tessere, cartoline, buste primo giorno, libri e raccoglitori per collezionisti.

Eventuali commissioni filateliche potranno essere inoltrate a: Poste Italiane – Roma Grottarossa / Sportello filatelico Via di Grottarossa, 56 – 00189 Roma (tel. 0633258509).

Per qualsiasi informazione o curiosità su tutto il mondo della filatelia è disponibile il sito filatelia.poste.it/index.html.