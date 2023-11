Roma, la giornata sulla filatelia dedicata alla lotta contro la violenza sulle donne

La Giornata sulla Filatelia dedicata al tema della lotta contro la violenza sulle donne. Il 25 novembre si è svolto presso il Circolo Ricreativo Dipendenti Difesa Aeronautica di lungotevere Salvo D'Acquisto un convegno organizzato da Associazione Filatelica Numismatica Italiana "Alberto Diena", ProMueveRD, Fondazione Bruno Buozzi, Ama Lei, Ikonica, Anua.

È intervenuta anche Juana Damaris Cáceres, vice ministro delle Pari Opportunità della Repubblica Dominicana. Una presenza significativa e di grande valore considerando che il 25 novembre è stato proclamato nel 1999 dall’Onu giornata contro la violenza sulle donne perché quel giorno del 1960 le tre sorelle, Patria Minerca e Maria Terrsa Mirabal, che si battevano per i diritti civili in quella che è oggi la Repubblica Dominicana, furono torturate violentate e uccise su ordine del dittatore Trujillo. E' stata quindi fondamentale la presenza al convegno di una delegazione di donne dominicane.

Nel convegno si è ricordato che negli anni sono state tantissime le immagini femminili riprodotte sui francobolli che hanno ricordato i costumi, ma anche le lotte condotte per l'eguaglianza tra donne e uomini.

Giorgio Benvenuto, presidente della Fondazione di studi sociali Bruno Buozzi Ets, e Angelo Piermattei, presidente dell'Associazione Filatelica Numismatica Italiana "Alberto Diena", inoltre, hanno scritto una lettera al presidente del Consiglio Giorgia Meloni per chiedere «addolorati e preoccupati per le quotidiane violenze contro le donne» di dedicare una moneta straordinaria da due euro alle donne vittime di violenza «per rimarcare l'urgenza di far cessare al più presto questa odiosa escalation».