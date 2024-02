San Valentino, tornano le cartoline di Poste Italiane per gli innamorati

Cartoline filateliche e anche un annullo speciale per celebrare la festa degli innamorati. Come ogni anno Poste Italiane offre «un'occasione unica per ogni collezionista o per chi, semplicemente, desidera inviare un messaggio d’amore al proprio partner vicino o lontano per ricordare una giornata speciale in modo tradizionale ma allo stesso tempo originale». La novità di questo anno sono le due cartoline puzzle “Sono puzzle di te” e “Colpito e affrancato” che consentono di scrivere un testo, dividere la cartolina puzzle in singole tessere e spedire il tutto in una busta già affrancata. Il destinatario dovrà ricomporre il puzzle e scoprire il messaggio d’amore.

Le cartoline sono disponibili anche in cinque uffici postali della provincia di Frosinone con sportello filatelico di Frosinone Centro (Piazza della Libertà, 9), Alatri, Anagni, Cassino e Ferentino.