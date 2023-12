Venerdì 29 Dicembre 2023, 07:44

La storia di Frosinone raccontata attraverso le antiche cartoline postali. È questo il senso del Quaderno di Storia "Saluti da Frosinone" presentato ieri da Fabrizio Girolami e Gianmarco Spaziani presso il salone di rappresentanza del Palazzo della provincia di piazza Gramsci. Una raccolta di 58 cartoline antiche dove oltre alle immagini della Frosinone di un tempo vengono riproposte anche le figure storiche dei primi fotografi e tipografi del capoluogo. Siamo tra la fine dell'800 e gli inizi del 900. In particolare la prima cartolina è datata 1899. Frosinone era già sede di un distretto militare, di una caserma dei reali Carabinieri e di altri uffici governativi che inevitabilmente favorivano la presenza di residenti "forestieri" che amavano salutare parenti ed amici spedendo le prime cartoline stampate con la tecnica della litografia. La prima - stampata dal litografo Ettore Strambi - è del 21 settembre 1899 dal costo di 2 centesimi. Riproduce il disegno del lato di ponente di Frosinone con i Piloni in bella vista.

Una produzione di immagini che prese quindi piede a partire dagli inizi del 900 dove venivano riprodotte le immagini della Frosinone antica con i personaggi di un tempo dalle quali si evincono momenti di vita quotidiana cittadina con la raffigurazione di uomini, donne e molti bambini in giro per la città. Uno dei principali editori di cartoline dell'epoca fu Archimede Fanfera che operò negli anni del ventennio fascista. Significativa la cartolina che riproduceva l'arrivo del re Vittorio Emanuele mentre percorreva il 26 gennaio del 1924 via Del Plebiscito con una delle prime auto dell'epoca. Altrettanto significative le foto del palazzo della provincia realizzato nel 1933 mentre un'altra immagine ritrae palazzo Gramsci durante il passaggio del trenino che collegava il neo capoluogo a Fiuggi. "Saluti da Frosinone" è la quarta pubblicazione della collana di Quaderni della storia Frusinate che gli storici Spaziani, Girolami ed altri stanno realizzando per ripercorrere attraverso documenti inediti le fasi storiche attraversate dalla città. «È un atto di amore verso Frosinone ha spiegato uno degli autori Fabrizio Girolami - dedicato ad Archimede Fanfera tabaccaio e primo editore di cartoline frusinati». Il quaderno di storia sarà distribuito al costo simbolico di 10 euro presso le edicole cittadine.