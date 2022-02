Roma, una mostra fotografica esplora i luoghi del sapere della Capitale

Dall'archivio della società geografica italiana fino alla porta magica di villa Palombara e a villa Torlonia. Un viaggio inedito nei mondi della memoria e del sapere di Roma, tra documentario e finzione. È “wissen.sapere”, mostra fotografica di Cornelia Mittendorfer che sarà esposta al Forum Austriaco di Cultura dal 24 febbraio.

Un progetto che nasce da un rapporto intimo dell’artista con Roma da più di quarant'anni. In occasione dell’opening il 24 febbraio alle ore 18 sarà presentato il libro dal titolo wissen.sapere di Cornelia Mittendorfer.

Una mostra che esplora i mondi della memoria a Roma

Il peregrinare fotografico nei mondi della memoria e del sapere di Roma conduce la fotografa Cornelia Mittendorfer in grandiose biblioteche e altri luoghi del sapere. Per l’artista Roma è fatta di materia sedimentale, di storie che si stratificano una sull’altra e si tramutano in Storia e sapere, entrambi spazialmente tangibili in archivi e biblioteche. In questi spazi vengono custoditi frammenti di scibile acquisito in forma di libri, prove, indizi, conservati sia per essere conservati, sia per essere presi.

Il viaggio fotografico però non è solo una contemplazione ma anche una riflessione. Il sapere oggi, alla luce del digital turn, cambia prospettiva, diventa qualosa di vivo, che si attualizza a ogni secondo, pur continuando ad aver bisogno di un'interpretazione e dunque della memoria. L'artista finisce così per esplorare i propri ricordi della città eterna insieme i luoghi del sapere, fondendo conoscenza e memoria.

Chi è la fotografa Cornelia Mittendorfer

Cornelia Mittendorfer vive e lavora come artista e giurista a Vienna. Ha vissuto a Roma per sette anni. Lavora attraverso le discipline e i media nel campo della fotografia e delle arti visive, del linguaggio e del testo, della sound art, del video e dell‘installazione, in parte in progetti di ricerca a lungo termine. Una parte essenziale del suo lavoro è l‘esplorazione della condition humaine, sia lavorando sulla sua percezione sia rivolgendosi a temi storico-politici. Per progettare e concepire i suoi lavori artistici si serve di strumenti scientifici.